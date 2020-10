Gros coup de filet de la Douane contre la contrebande des grandes marques de prêt-à-porter

Les éléments des douanes et impôts indirects à Tanger, en partenariat avec la police judiciaire, sont parvenus, mercredi, à saisir des vêtements et tissus de contrebande d’une valeur globale d’environ 2,5 millions de dirhams (MDH).

Le colonel Abdelkader Battani, commandant régional des brigades des douanes à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a souligné que dans le sillage des efforts de l’Administration des douanes et impôts indirects en matière de lutte contre la fraude et la contrebande dans toutes ses formes, trois perquisitions à domicile ont été effectuées à Tanger, permettant de mettre la main sur une importante quantité de tissus et de vêtements d’une valeur estimée à environ 2,5 MDH.

Cette opération, menée avec le soutien des éléments de la brigade de police judiciaire relevant du district de Béni Makada de Tanger, et qui a nécessité des recherches et investigations réalisées, des semaines durant, par les équipes des douanes, s’est soldée par la saisie de 28 tonnes de tissus et de 4.670 unités de vêtements de prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, a précisé M. Battani.

Et de relever que cette opération, menée dans différents quartiers de Tanger, a permis aussi de mettre la main sur 590 kg d’étiquettes représentant les logos de marques mondiales, qui sont destinées à être posées sur des produits textiles.

Le colonel Abdelkader Battani a, par ailleurs, fait savoir que le parquet général compétent a ordonné l’ouverture d’une enquête pour identifier tous les acteurs impliqués dans cette opération et démanteler ce réseau criminel actif dans la contrebande de tissus.

