Guelmim-Oued Noun: La ministre du Tourisme plaide pour l’encouragement de l’investissement et de l’accès au foncier

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a appelé à l’encouragement de l’investissement dans le secteur du tourisme et de l’accès au foncier dans la région de Guelmim-Oued Noun.

Mme Fettah Alaoui, qui intervenait samedi lors d’une réunion au siège de la wilaya, a indiqué que son déplacement de deux jours dans la région de Guelmim-Oued Noun vise à donne une forte impulsion au programme de développement touristique régional, dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI.

Elle a ajouté que cette réunion vient concrétiser la stratégie de promotion du secteur touristique dans la région de Guelmim-Oued Noun, connue pour son riche potentiel sur les plans du tourisme balnéaire et naturel, précisant que la nouvelle approche de son département vise à créer une offre touristique qui repose sur l’accueil, l’information et l’orientation, l’hébergement, l’animation ainsi que la promotion.

La ministre a fait part de la volonté de son département de mettre en œuvre les dispositions de la convention signée avec l’Agence nationale de promotion de l’emploi en vue de créer davantage d’emplois, d’accompagner les porteurs de projets et d’encourager les PME, de renforcer l’investissement et de promouvoir l’offre touristique.

Elle a émis le souhait de voir les projets touristiques, qui seront lancés dans la région, contribuer au développement escompté et constituer une source importante de création d’emplois, en vue de susciter l’engouement des touristes, mettant l’accent sur l’importance de l’implication de la Société marocaine d’ingénierie touristique dans la conception et le développement de ces projets touristiques.

Mme Fettah Alaoui a passé en revue les atouts touristiques de la région à même d’en faire une destination privilégiée au Maroc et à l’étranger, dont les belles plages, les oasis et les kasbahs historiques, un potentiel qui doit être valorisé pour contribuer au développement socio-économique local.

Elle a fait remarquer en conclusion que la meilleure recette pour dépasser la crise actuelle du secteur touristique liée à la pandémie du nouveau Coronavirus, est le développement de la compétitivité et la valorisation des produits touristiques.

De son côté, le wali de la région Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhay a appelé à davantage d’efforts pour la promotion touristique de la région en insistant sur l’importance du transport aérien pour atteindre cet objectif.

Il a relevé que la visite actuelle de la ministre a pour objectif d’examiner les moyens de rendre au secteur touristique dans la région son rayonnement d’avant la crise sanitaire.

La présidente de Conseil régional, Mbarka Bouaida a souligné, pour sa part, qu’un avenir prometteur attend le secteur touristique dans la région Guelmim-Oued Noun en appelant les investisseurs à exploiter les grandes ressources culturelles, naturelles et historiques de la région, en plus des deux aéroports (Guelmim et Tan-Tan) et de la route express Tiznit-Laâyoune, pour faire du tourisme un important levier du développement.

(avec MAP)