Guerre d’Algérie : Le trou noir de la Mémoire – Par Sébastien Boussois

Sébastien Boussois est docteur en sciences politiques, chercheur en relations euro-arabes associé au CECID (Université Libre de Bruxelles), à l’UQAM (OMAN- Université de Montréal), enseignant en relations internationales, conférencier et consultant en stratégie politique et communication, pays du Golfe, terrorisme et radicalisation, Moyen-Orient et questions euro-méditerranéennes. Intervenant régulièrement dans les médias, il a écrit plusieurs ouvrages sur ces sujets d’expertise.

1962-2022 : soixante ans d’indépendance de l’Algérie et de tourments autour de l’histoire de ce terrible conflit que se livrèrent Français et Algériens. Aujourd’hui c’est une véritable bataille de la mémoire qui s’opère entre les deux nations. Il a fallu attendre 1999 pour que l’État français reconnaisse finalement qu’une « guerre » avait bien eu lieu entre la France et l’Algérie entre 1954 et 1962.

Cette ambiguïté sur la définition et la terminologie a longtemps contrarié la fluidité d’une compréhension et d’une transmission de la mémoire de la Guerre d’Algérie aux nouvelles générations.

Avec la déclassification et l’ouverture des archives, les langues se sont déliées à l’aube des années 2000 grâce au travail des historiens. On s’aperçut vite que de part et d’autre de la Méditerranée chacun possédait son récit, tiré de l’histoire qu’on lui avait transmise ou provenant de témoignages familiaux. Ce livre propose un vaste panorama de cette mémoire binationale qui s’effrite chaque jour un peu plus.

Soixante ans après – et au cœur d’une Ve République dans laquelle nous vivons encore, elle-même issue des conséquences directes de la guerre d’Algérie –, que reste-t-il aux jeunes générations de cette mémoire de la guerre d’Algérie ? L’Algérie vit dans le sang de beaucoup de Français par la représentation nationale, culturelle, et artistique qui s’en dégage au quotidien.

* Benjamin Stora est Professeur des universités. Il enseigne l’histoire du Maghreb contemporain (XIXe et XXe siècles), les guerres de décolonisations, et l’histoire de l’immigration maghrébine en Europe, à l’Université Paris 13 et à l’INALCO (Langues Orientales, Paris).