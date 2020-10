Guterres: Le monde continue de vivre sous la menace d’une catastrophe nucléaire

Le désarmement nucléaire a toujours été une priorité de l’ONU, mais 75 ans après sa création, le monde continue de vivre “sous la menace d’une catastrophe nucléaire”, a déploré vendredi le Secrétaire général de cette organisation, Antonio Guterres.

“Malheureusement, les progrès vers une élimination totale des armes nucléaires sont au point mort et risquent d’être compromis”, a déploré M. Guterres, à l’ouverture d’une réunion de haut niveau pour marquer la journée internationale de l’élimination totale des armes nucléaires. “La méfiance croissante et les tensions entre Etats dotés de l’arme atomique ont augmenté les risques nucléaires”, a averti le chef de l’ONU lors de cette conférence virtuelle, constant que les programmes de modernisation des arsenaux nucléaires “font peser la menace d’une course qualitative aux armements nucléaires”.

Selon lui, certains Etats considèrent les armes nucléaires comme vitales pour leur sécurité nationale et leur survie. Mais l’élimination de ces armes reste “vitale pour quelque chose qui dépasse le sort d’un seul État, à savoir la préservation de la vie sur cette planète”, a-t-il martelé.

M. Guterres a, de même, fait remarquer que la pandémie du COVID-19 a non seulement causé un lourd tribut en vies humaines et en destructions économiques, mais a aussi mis en lumière la fragilité de la capacité de la communauté internationale d’agir pour une cause commune.

“Nous avons vu une fois de plus que pour faire face aux menaces mondiales, nous avons besoin d’un multilatéralisme renforcé, inclusif et renouvelé, fondé sur la confiance, fondé sur le droit international et avec la sécurité humaine en son centre”, a-t-il conclu.

