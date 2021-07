Hamid Bentahar élu nouveau président de la CNT

Hamid Bentahar a été élu nouveau président de la Confédération nationale du tourisme (CNT), samedi à Marrakech, à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire élective.

Incarnant la nouveauté, la créativité et l’avenir, le binôme Hamid Bentahar-Hicham Mhammedi Alaoui, qui succède à Abdellatif Kabbaj-Fouzi Zemrani, a ainsi remporté la campagne électorale pour la présidence de la Confédération avec 139 voix sur 142 exprimées.

“C’est avec une grande émotion que j’endosse aujourd’hui cet habit de président de notre Confédération nationale du tourisme, notre maison à tous et j’en saisi toute la responsabilité que cela implique dans ce contexte économique sans précédent”, a dit M. Bentahar dans son allocution à cette occasion.

M. Bentahar, président du Conseil régional du Tourisme (CRT) de Marrakech-Safi et PDG du groupe Accor Gestion Maroc, et son colistier M. Mhammedi Alaoui, co-fondateur de “Expérience Morocco”, agence de voyage premium, vont représenter la profession et défendre ses intérêts à même d’assurer une relance viable et pérenne de l’activité.

L’union, l’unité et l’inclusion de la profession sont les maîtres-mots de ce binôme qui vise à contribuer à la compétitivité du tourisme marocain.

