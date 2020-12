Hausse de 5,2% du crédit bancaire en novembre

Le crédit bancaire a affiché une croissance en glissement annuel de 5,2% en novembre, après 4,3% le mois précédent, avec une augmentation des prêts au secteur non financier de 4,7%, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution traduit la décélération de la croissance des prêts aux sociétés non financières privées de 6,9% à 6%, l’accélération de la progression des crédits aux ménages de 2,3% à 2,7% et de celle aux sociétés non financières publiques à 4,4% après 4%, explique BAM dans sa note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires de novembre 2020.

La ventilation par objet économique des crédits alloués au secteur non financier fait ressortir une décélération de la croissance des facilités de trésorerie de 10,8% à 9%, une accentuation de la baisse des crédits à la consommation de 2,9% à 3,3%, une accélération de la progression des crédits à l’immobilier de 1,8% à 2,1% et une quasi-stagnation de la croissance des prêts à l’équipement à 1,5%.

S’agissant des créances en souffrance, leur rythme de progression annuelle s’est accéléré de 14,7% en novembre après 14,3% en octobre. Dans ces conditions, le taux des créances en souffrance s’est stabilisé à 8,5%.

