HCP : La croissance de l’économie nationale s’accélère au T2-2021

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a publié, le jeudi 30 septembre 2021, les comptes nationaux pour le deuxième trimestre 2021. L’arrêt de ces comptes a fait ressortir une croissance de l’économie nationale à 15,2%.

L’économie nationale a connu un rebond au T2-2021, suite à une forte hausse de 18,6% de l’activité agricole et de 14,8% des activités non agricoles. Selon le HCP, cette croissance a été réalisée dans le contexte d’une inflation maitrisée et d’une aggravation du besoin de financement de l’économie nationale.

Suite à cette croissance, et tenant compte de la hausse de 14,5% des impôts sur les produits nets des subventions, « le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume a enregistré un rebond de 15,2% durant le T2-2021 au lieu d’une baisse de 14,2% une année auparavant », a indiqué le HCP.

Quant à la demande intérieure, elle a augmenté de 16,7% au T2-2021, « contribuant ainsi pour 18,2 points à la croissance économique nationale ». Dans ce cadre, le HCP a noté que « les dépenses de consommation finale des ménages ont aussi connu une hausse de 15,2% ». De même pour la consommation finale des administrations publiques, qui a affiché une augmentation de 4,8%.

En ce qui concerne l’investissement brut, il a enregistré également une hausse de 28,9% au lieu d’une forte baisse de 15,1%. (quand?)

Par ailleurs, le besoin de financement de l’économie nationale, cité en fin du document du HCP, s’est accentué. Il a connu une augmentation, passant de 1,3% du PIB à 2,9%.