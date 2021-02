HCP – SNUD : Discussion autour des horizons du partenariat

Ahmed Lahlimi Alami, Haut Commissaire au Plan, et Sylvia Lopez-Ekra, Coordonnatrice ‎Résidente du Système des Nations Unies pour le Développement au Maroc (SNUD), se sont ‎réunis au siège du HCP pour discuter du partenariat stratégique entre les deux parties dans le ‎cadre de la coopération Maroc-SNUD 2017-2021 et engager des réflexions pour le renforcer ‎au titre du cycle entrant 2022-2026.‎

Les deux parties se sont félicitées de la richesse et de la qualité de leur coopération qui s’est ‎particulièrement renforcée avec l’avènement de la pandémie du COVID-19 pour mieux ‎éclairer les décideurs et la société sur l’impact économique et social de la pandémie. Cela s’est ‎traduit notamment par l’innovation dans l’adaptation des outils de collecte des données et la ‎production de rapports et notes décryptant l’impact de la COVID-19 sur les ménages, les ‎enfants, les femmes et les réfugié(e)s.‎

Lahlimi a également relevé le dynamisme et l’innovation qui ont marqué la coopération avec ‎les agences des Nations Unies qui ont appuyé le HCP dans plusieurs projets importants ‎notamment, le reporting sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable, la mise ‎en place de bases de données régionales, l’évaluation du coût de la violence faite aux filles et ‎aux femmes et l’élaboration du compte satellite de la forêt ainsi que la préparation du prochain ‎recensement de la population et de l’habitat.‎

Les deux parties se sont engagées à renforcer leur coopération au titre du prochain cadre de ‎coopération des Nations Unies 2022-2026 afin de mieux répondre aux attentes et priorités du ‎pays. Assurer une veille stratégique sur l’impact de la COVID-19, recentrer l’appui à la mise ‎en œuvre des ODD, consolider le programme de régionalisation avancé par la production de ‎connaissances et d’analyses approfondies sur les problématiques socio-économiques et ‎environnementales au niveau territorial et mettre la digitalisation au cœur des priorités, sont ‎autant de chantiers à faire valoir dans le cadre de la coopération entre le HCP et le SNUD au ‎titre du cycle 2022-2026.‎