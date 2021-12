Hommage à Rome au chirurgien marocain Naim Nasrollah

L’académie d’Égypte à Rome et la mission de la Ligue Arabe en Italie ont organisé, mardi soir, une cérémonie en hommage au chirurgien marocain Naim Nasrollah.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef Balla a félicité le docteur Nasrollah pour cet hommage organisé dans le cadre de la célébration du migrant arabe, estimant que cette distinction est un hommage rendu à toute la communauté marocaine en Italie.

Le diplomate marocain a, ainsi, souligné que « notre diaspora, si bien intégrée, constitue un pont culturel et humain entre le Maroc, l’Italie et le monde arabe« .

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc près le Saint-Siège, Rajae Naji Mekkaoui, de plusieurs diplomates et personnalités du monde de la médecine et de la société civile. Le chirurgien marocain, qui a collaboré avec des hôpitaux de renom en Italie, s’est distingué par son parcours de haut niveau en matière d’innovation et de recherche médicales.

Les organisateurs ont rendu hommage en cette même occasion à plusieurs médecins arabes pour leur engagement, leurs efforts et leurs énormes sacrifices en temps de pandémie.

En marge de cette célébration, tenue également à l’occasion de la journée mondiale de la langue arabe, une exposition consacrée à la calligraphie arabe a été organisée.

L’ambassade du Royaume en Italie a exposé, de son côté, des œuvres d’art marocain et des produits d’artisanat invitant le public italien et arabe à un voyage au cœur de la beauté et de la diversité culturelle du Royaume.

(Avec MAP)