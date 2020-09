Hôpital militaire marocain à Beyrouth : Grande affluence au service d’orthopédie

Le service d’orthopédie de l’Hôpital militaire marocain à Beyrouth, déployé sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, connait une grande affluence des patients, notamment des sinistrés de l’explosion qui a secoué le port de la capitale libanaise. Au quotidien, ce sont entre 100 et 140 personnes qui affluent pour bénéficier des prestations du service orthopédique dont le staff a réalisé, depuis la mise en service de l’hôpital le 10 août dernier, plus de 72 interventions chirurgicales pointues, soit une moyenne hebdomadaire de 18 à 20 opérations.

Dans une déclaration à la MAP, Pr. Jalal Boukheriss, spécialiste en orthopédie, a indiqué que le service accueille quotidiennement des dizaines de patients, notamment les victimes de l’explosion au port et qui souffrent, pour la plupart, de fractures et de blessures assez graves, soulignant que plusieurs cas ont nécessité des interventions orthopédiques et traumatologiques d’urgence qui se sont toutes très bien passées. D’après lui, l’Hôpital militaire marocain reçoit également des victimes d’accidents de la circulation, d’accidents domestiques et d’incidents de la vie courante. L’ensemble des patients bénéficient, en plus des interventions chirugicales le cas échant, de radiographies et de médicaments à titre gracieux, a-t-il poursuivi.

De son côté, le directeur de l’hôpital de campagne, le Professeur Chekkar Kacem, a souligné que le service d’orthopédie se compose d’un staff médical spécialisé avec des compétences reconnues. En plus des différentes prestations qu’il offre, a fait savoir Pr. Chekkar, le service assure une fonction de conseil médical à l’ensemble des patients, ce qui contribue à alléger le fardeau sur les hôpitaux libanais, dont plusieurs ont été touchés par la double explosion au port de Beyrouth. Depuis le lancement de ses services, l’hôpital militaire marocain de campagne a prodigué jusqu’au 06 courant, un total de 22.357 prestations médicales.

Aussi, 9.698 personnes ont bénéficié des soins médicaux offerts par le personnel de l’hôpital dans les diverses spécialités qu’il regroupe. En outre, le personnel médical de l’hôpital a effectué 155 interventions se rapportant à la chirurgie générale, l’orthopédie et médecine articulaire, la neurologie, l’ophtalmologie, l’otorhinolaryngologie, la gynécologie, la chirurgie obstétrique, la réanimation, la chirurgie réparatrice des brûlures, l’anesthésie, la pédiatrie et la médecine générale. Il a également fourni plusieurs traitements de base, dont 619 analyses médicales et effectué 1.772 examens aux rayons, en plus de la distribution à titre gracieux de médicaments à plus de 7.678 personnes.

Le staff médical de cet hôpital de campagne, composé de 150 personnes, dont 46 médecins de diverses spécialités ainsi que des infirmiers spécialisés et des éléments de soutien, a pu effectuer une série d’opérations chirurgicales réussies. SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide médicale et humanitaire d’urgence à la République du Liban.

Le Souverain avait aussi donné Ses Hautes Instructions pour l’envoi et le déploiement à Beyrouth d’un hôpital militaire de campagne en vue d’apporter les soins médicaux d’urgence aux populations blessées dans cet incident.

Par El Moustafa Nassiri