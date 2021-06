HOTELLOM, L’application Contactless pionnière dans la digitalisation de l’expérience hôtelière marocaine

VIGON Systems acteur de référence dans l’IT hôtelier marocain, renforce sa position dans l’innovation technologique en lançant l’application HOTELLOM, outil applicatif sans contact pour une expérience hôtelière totalement revisitée.

Ce développement a notamment été rendu possible grâce à la levée de fonds récente de la Startup, réalisée auprès de la société d’Investissement WITAMAX, conjointement créée par Southbridge A&I et Axxam Family Office.

Conçue en plein contexte de crise sanitaire et dans le but d’éliminer tout contact avec les supports physiques hôteliers, Hotellom est une plateforme pionnière au Maroc, ayant pour utilité de dématérialiser une panoplie de services au sein des hôtels, incluant la téléphonie au sein des chambres, les menus des restaurants et triptyques Spa, les affichages au niveau des espaces et circuits des hôtels ; et a ainsi pour vocation de devenir l’outil le plus utilisé à la fois par les clients et le Staff hôteliers grâce à son design attractif, son aspect ergonomique et totalement Userfirendly, et enfin son adaptation facile à tous les cas d’usage touristiques.

En sus, la plateforme inclue d’autres fonctionnalités de communication via messages texte & vocal ainsi qu’appel, et, permet grâce à son portail de gestion commerciale, de programmer des notifications promotionnelles pour accroître le panier moyen de ses clients. Ces derniers peuvent ainsi directement payer sur l’application et interagir avec l’ensemble des interlocuteurs de l’hôtel.

HOTELLOM est 100% indépendante des autres applicatifs de l’hôtel, son implémentation se fait facilement en 48h sans intervention technique et sans investissement initial.

Dans son offre de pré-lancement, VIGON SYSTEMS offre gratuitement les services de l’application au 50 premiers établissements hôteliers et ce pour tout le mois de Juillet prochain. Rendez-vous sur le site web www.hotellom.com pour découvrir l’application et réserver votre place parmi les 50 premières !