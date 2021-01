HPS :‎ L’acquisition de IPRC finalisée

Annoncée le 9 juillet dernier, l’acquisition de IPRC par le Groupe HPS vient ‎d’être finalisée, a-t-on appris auprès du groupe. Suite à la levée des dernières ‎conditions suspensives liées aux autorisations administratives telles que prévues ‎par la réglementation en vigueur, HPS et IPRC ont, en effet, procédé le 7 janvier ‎‎2021 à la signature de l’acte réitératif de cession portant sur 100% des parts ‎sociales de la société IPRC.‎

Pour rappel, la société IPRC supervise plus de 5.500 Guichets Automatiques ‎Bancaires pour le compte d’une trentaine de banques au Maroc et en Afrique, ‎gère la fraude monétique de plus de 7 millions de cartes bancaires et supervise ‎près de la moitié du flux monétique marocain.‎

L’arrivée de IPRC dans le Groupe HPS permettra de renforcer l’offre processing ‎en combinant à la solution PowerCARD en mode externalisé de nouveaux ‎services à forte valeur ajoutée.‎

Ainsi, les clients du Groupe pourront continuer à développer et consolider leurs ‎offres monétiques tout en s’appuyant sur une forte expertise pour l’hébergement ‎et l’exploitation de leur plateforme monétique, pour la supervision de l’activité ‎de leurs guichets automatiques et pour la supervision fraude de leurs cartes ‎bancaires.

Enfin, la forte étendue géographique du Groupe HPS, ainsi que sa ‎reconnaissance sur de nombreux marchés, permettra de développer rapidement ‎les offres IPRC à l’international pour accélérer sa croissance et son ‎développement.‎