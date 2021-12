Marché du riz : les importateurs marocains tentés par les producteurs américains

La « U.S Rice Procducers Association » (USRPA) porte son intérêt sur le marché de l’alimentation au Maroc et offre ainsi aux distributeurs du Royaume l’opportunité d’y introduire du riz de qualité des plus compétitifs à l’international, indique un communiqué de l’entreprise.

« Il est de notoriété que les États-Unis ont depuis toujours compté parmi les plus grands producteurs de riz au monde. Les producteurs de riz américains se distinguent notamment par leur capacité à mettre en avant le caractère qualitatif dans toutes les étapes de la production », précise-t-on.

Créée en 1877, l’Association des producteurs de riz des États-Unis, riche d’une expérience de près d’un siècle et demi, n’a cessé d’œuvrer pour le développement de l’industrie du riz en investissant entre autres dans les activités de Recherche & Développement.

En effet, les avancées techniques et les méthodes novatrices appliquées dans la production, le traitement, l’emballage et le transport permettent aux riziculteurs américains de fournir des produits de riz finaux cohérents et d’une qualité exceptionnelle à destination des consommateurs du monde entier.

« D’ailleurs la USRPA le revendique. Le riz cultivé aux États-Unis est sans gluten, sans sodium, ni cholestérol et plus important encore : le riz américain ne contient pas d’organismes génétiquement modifiés (OGM). Ce qui représente un atout de taille dans la politique de santé publique marocaine », ajoute la même source.

Toujours selon la USRPA, « du point de vue des nutritionnistes et experts de la santé, le riz offre une alternative idéale au blé, qui procure variété et bonne nutrition ».

Et ce n’est pas sans raison que les nutritionnistes s’accordent sur ce constat, puisque le riz est naturellement un grain facilement digestible, relève-t-on, notant que « riche en nutriments, ce glucide complexe est lentement digéré par le métabolisme. En conséquence, le riz aide à maintenir l’énergie tout au long de la journée. D’ailleurs, il s’impose comme l’un des composants essentiels dans les régimes nutritifs des athlètes et sportifs des différentes disciplines.

Il est important de souligner que le riz fournit environ 100 calories par portion cuite d’une demi-tasse, et plus de 15 vitamines et minéraux essentiels, notamment l’acide folique, les vitamines B, le potassium, le magnésium, le sélénium, les fibres, le fer et le zinc.

Au Maroc, le riz est de plus en plus présent dans les habitudes alimentaires et culinaires. On le retrouve aussi bien dans les entrées, les plats principaux que dans certains desserts. A cet effet, le riz américain demeure un produit de grande consommation, sain et offrant un excellent rapport qualité-prix.

Enfin, l’importation du riz américain est d’autant plus facilitée, grâce aux accords de libre-échange signés entre le Maroc et les USA et qui sont entrés en vigueur depuis plus de 15 ans maintenant.