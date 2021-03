Huawei AppGallery: Le nombre des applications distribuées a quasi doublé en un an

L’augmentation de 83% de la distribution d’applications et la croissance de 33% du nombre de ses utilisateurs actifs mensuels sur Huawei AppGallery ont marqué une année 2020 de croissance extrêmement rapide pour l’écosystème des applications de Huawei.

“Huawei AppGallery, l’un des trois principales plateformes de distribution d’applications dans le monde, a franchi avec succès plusieurs étapes clés de son développement, un an après avoir révélé les projets d’expansion de son écosystème mobile à l’occasion du Mobile World Congress 2020”, indique Huawei dans un communiqué, précisant que le Maroc fait partie des marchés les plus actifs ans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). La plate-forme compte à l’heure actuelle 2,3 millions de développeurs enregistrés, soit une augmentation de 77% par rapport à l’an passé, fait savoir la même source, notant qu’en Afrique et au Moyen-Orient, le nombre de développeurs enregistrés a atteint plus de 45.000 au 31 décembre 2020.

L’audience mondiale de la plate-forme officielle de distribution d’applications destinées aux appareils Huawei est passée à 530 millions d’utilisateurs actifs par mois, “ce qui démontre l’impact croissant d’AppGallery sur les développeurs et les utilisateurs de smartphones”, poursuit-on.

Au niveau mondial, 120.000 applications intégrées à Huawei Mobile Services Core sont désormais disponibles sur AppGallery, soit une hausse de 118 % par rapport à 2020.

Au Maroc, Huawei a mené en 2020 de nombreux efforts pour développer l’écosystème local et proposer aux utilisateurs tout ce dont ils ont besoin. La plate-forme accueille aujourd’hui les applications CIH Bank, Orange, Hespress, Attijari Mobile, ou encore ONCF Trafic. Elles s’ajoutent au large portefeuille d’applications déjà disponibles sur AppGallery dans les domaines des télécommunications, des médias, de la banque, de l’e-commerce et du divertissement, dont Maroc Telecom, My2M, Avito, Ronda, Salaat First, SNRT Live, Ma CNSS, Infractions Routières, Crédit Agricole du Maroc, Barid Bank Mobile.

AppGallery a également vu la diffusion d’applications atteindre le chiffre de 384,4 milliards l’année dernière, soit 174 milliards de plus qu’en 2019. Le gaming est au premier rang avec plus de 500% de jeux supplémentaires disponibles sur la plate-forme par rapport à 2020. Les clients de Huawei sont les premiers à faire l’expérience d’un nouveau gameplay innovant au niveau mondial, avec de nombreux lancements l’an passé, notamment AFK Arena, Asphalt 9, Legends, Clash of Kings, etc.

Ces nouveaux chiffres surviennent un an après que Richard Yu, P-DG de Huawei Consumer Business, a dévoilé la vision de Huawei pour faire d’AppGallery une plate-forme de distribution d’applications ouverte, innovante et accessible aux consommateurs du monde entier, rappelle Huawei.

Cité par le communiqué, Zhang Zhe, directeur des partenariats mondiaux et du développement des activités d’éco-développement de Huawei Consumer Business, déclaré que ces chiffres sont la preuve de la progression continue d’AppGallery en tant que marché mondial des applications. “Fin 2019, 25 pays dans le monde comptaient plus d’un million d’utilisateurs d’AppGallery.

Ce nombre est maintenant passé à 42 et nous continuons à observer une forte croissance sur les marchés en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique”, a-t-il précisé. “Ce n’est pas seulement une question de quantité, et le fait que le nombre d’applications intégrées à Huawei Mobile Services Core a plus que doublé en un an montre que de plus en plus de développeurs se tournent vers les capacités des appareils Huawei pour stimuler l’innovation et offrir aux utilisateurs des expériences meilleures et toujours plus remarquables”, a ajouté M. Zhang.

Stratégie “Global + Local” d’AppGallery: aider les développeurs locaux à utiliser une plate-forme mondiale Huawei AppGallery a concentré ses efforts sur la collaboration avec les développeurs à l’échelle locale et mondiale afin de proposer les applications les plus pertinentes aux utilisateurs et cela, en augmentant le nombre de développeurs travaillant avec la plate-forme et en offrant plus de choix aux consommateurs du monde entier.

Les développeurs se tournent de plus en plus vers AppGallery pour atteindre un public local et exploiter l’audience mondiale croissante de la plate-forme. En retour, AppGallery peut fournir à sa clientèle diversifiée les applications les plus pertinentes.

Tout au long de l’an passé, AppGallery a vu des applications mondiales, comme HereWeGo et Volt dans les transports, Line et Viber dans la communication, et d’autres applications populaires dont Booking, Deezer et Qwant, s’ajouter à sa plate-forme en pleine expansion.

Dans le cadre de cette stratégie, Huawei met à profit son expertise en Chine pour aider les développeurs à exploiter le marché lucratif des applications du pays. La Chine, considérée comme une société “mobile first”, compte plus de 904 millions d’utilisateurs de l’internet mobile, avec un téléchargement d’applications estimé à plus de 100 milliards. AppGallery a aidé plus d’un millier de développeurs étrangers à pénétrer l’économie mobile croissante de la Chine au cours des 12 derniers mois. Ainsi, plusieurs applications ont été parmi les premières à bénéficier de la position de Huawei sur le marché mobile chinois, dont PicsArt qui compte plus de 300 millions de téléchargements en Chine continentale. FaceTune 2 et Mondly ont connu des succès similaires avec respectivement 2,2 millions et 350.000 téléchargements.

En outre, AppGallery a aidé plus de 10.000 applications chinoises à pénétrer les marchés étrangers afin de diversifier l’expérience des utilisateurs mondiaux.

( Avec MAP )