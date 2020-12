Huawei: Des offres exceptionnelles pour célébrer la fin de l’année

Huawei embarque ses clients dans son traineau pour célébrer cette fin d’année en proposant des offres exceptionnelles sur de nombreux produits, et ce du 23 décembre au 03 janvier.

Les produits iconiques de la marque sont disponibles à des prix inédits en cette fin d’année, indique Huawei dans un communiqué, ajoutant que la plate-forme huaweishop.ma sera également lancée en collaboration avec “GSM AL Maghrib” après les deux flagship stores ouverts sur Casablanca.

“Dès à présent, Huawei a rempli sa hotte avec les meilleurs produits à saisir et de nombreuses offres sur les produits les plus tendances. L’occasion de finaliser en beauté sa liste d’achats et faire le plein de cadeaux tout en profitant des meilleurs prix !”, souligne l’entreprise.

Les smartphones Huawei permettent en cette fin d’année particulière de capturer les meilleurs instants en famille ou entre amis à travers des clichés d’une qualité incroyable, mais aussi de se divertir et de garder le contact avec ses proches qui n’ont pas pu se déplacer. Et cela sans jamais se poser la question de l’autonomie grâce à leurs batteries exceptionnelles.

Huawei rappelle ainsi que le Nova 7i et le Y7a sont disponibles aux prix respectifs de 2 349 dhs et 1 959 dhs avec le Huawei Mini Speaker offert d’une valeur de 370 dhs.

Le Y7p est au prix de 1 449 dhs au lieu de 1 650 dhs, le Y8s est au prix de 1 649 dhs au lieu de 1 699 dhs et le nova 7 5G est au prix de 4 299 dhs au lieu de 4 899 dhs avec une Huawei Band 4 offerte d’une valeur de 399 dhs, ajoute la même source.

“Quoi de mieux qu’une montre Huawei pour accompagner les sportifs du dimanche, les grands triathlètes ou simplement les plus soucieux de leur bien-être, dans la réalisation des bonnes résolutions après les repas de fêtes de fin d’année”, suggère Huawei.

La Watch GT 2e et la Watch Fit sont disponibles aux prix respectifs de 1 599 dhs et 999 dhs avec un Huawei Mini Speaker offert d’une valeur de 370 dhs.La Watch GT 2 est au prix de 1 949 dhs au lieu de 2 499 dhs.

“Conçus pour les jeunes utilisateurs et les professionnels, les ordinateurs et tablettes Huawei offrent des performances sans faille. Avant-gardiste, légers et facilement transportables, les produits Huawei seront les cadeaux idéaux à placer sous le sapin”, indique la même source.

La tablette Huawei T8 est au prix de 1 199 dhs au lieu de 1 299 dhs, le Matebook X pro est au prix de 19 599 dhs avec une Watch GT 2 version noire offerte.

Quant au Matebook D, il est au prix de 7 999 dhs avec des Freebuds 3 offertes.

Et de noter que durant cette période, les offres sont accessibles dans les magasins officiels de la marque récemment ouverts sur le boulevard Zerktouni et au Morocco Mall mais aussi sur Huawei Shop.

Après la grande réussite de Huaweimall, Huawei lance ainsi cette nouvelle plate-forme e-commerce qui proposera à son tour les produits officiels de Huawei, et ce en collaboration avec “GSM AL Maghrib”, le distributeur officiel et partenaire de la marque.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.huaweishop.ma.

Avec MAP