Huawei dévoile sa stratégie pour le Maroc en 2021

Après une année 2020 marquée par l’ouverture de nouveaux stores et le déploiement d’une offre de services inédite en période de pandémie, Huawei aborde 2021 avec une stratégie de croissance qui allie diversification du portefeuille produits et renforcement de l’expérience client, dans la continuité des réalisations qui ont marqué le succès de la marque l’an passé.

Au programme des douze prochains mois, la marque annonce davantage de diversification avec à la clé des produits nouveaux, dont certains n’ont encore jamais été commercialisés au Maroc, mais aussi une plus grande proximité avec les consommateurs.

Toute la chaîne de valeur de Huawei est concernée avec la mobilisation des expertises-métiers de la marque sur les volets commercial, vente et service après-vente, relève la marque dans un communiqué, soulignant que cette année, l’écosystème de Huawei sera également au centre de toutes les attentions. Après les ouvertures réussies de deux stores au Morocco Mall et sur le boulevard Zerktouni, ainsi que deux centres SAV à Casablanca et Fès, Huawei va poursuivre en 2021 le renforcement de son activité collaborative afin d’améliorer ses partenariats. Objectif : proposer le meilleur service au profit une fois encore des utilisateurs.

Autre axe prioritaire en 2021 : Huawei va continuer à enrichir l’offre de son AppGallery, l’une des trois plates-formes d’applications les plus utilisées au monde avec un demi-milliard d’utilisateurs chaque mois. Pour booster ses fonctionnalités, la marque va accélérer la montée en puissance de Petal Search, l’outil de recherche d’applications d’AppGallery, qui va continuer à s’enrichir tout au long de l’année.

Huawei accordera aussi en 2021 une attention toujours plus soutenue à l’animation de la “Huawei Community”, sa plate-forme d’échange qui permet aux utilisateurs de s’échanger conseils et bons plans directement depuis le site web officiel de la marque. Pour encourager l’utilisation de l’outil Petal search, Huawei lance un jeu concours inédit. Le principe est simple : il suffit de télécharger Petal Search et de partager, sur une page dédiée accessible sur la “Huawei Community”, une capture d’écran lors de l’utilisation de l’outil de recherche. Les utilisateurs pourront tenter de remporter l’une des trois Huawei Watch GT 2 à gagner.

( Avec MAP )