Huawei étoffe sa gamme en lançant six nouveaux produits

Huawei lance de nouveaux produits sous le slogan suivant : “C’est l’innovation qui est derrière les heureux hasards” (« Innovation inspires serendipity »). Il s’agit de produits intelligents qui rendront la vie beaucoup plus facile et plus pratique pour des millions d’utilisateurs dans le monde.

Huawei Consumer Business Group (BG) vient d’annoncer le lancement de six nouveaux produits Huawei Seamless AI Life qui viennent enrichir davantage l’écosystème 1+8+N.

Parmi les nouveaux produits qui viennent d’être révélés, on peut citer les fameux HUAWEI MateBook X et HUAWEI MateBook 14. Il s’agit de deux nouveaux ordinateurs portables ultra légers qui viennent révolutionner la productivité mobile aussi bien grâce à leur format ultra-compact, qu’aux expériences intelligentes qu’ils sont capables de procurer.

Le HUAWEI FreeBuds Pro et le HUAWEI FreeLace Pro figurent également parmi les produits qui viennent d’être lancés par Huawei. Il s’agit de toutes nouvelles variantes de produits audio qui sont dotés de la fonction ANC (Active Noise Cancellation) améliorée. Ces deux produits bénéficient en plus de tous nouveaux designs et de nouvelles fonctionnalités qui restent extrêmement centrés sur l’utilisateur. Enfin, le HUAWEI WATCH GT 2 Pro et HUAWEI WATCH FIT sont les toutes dernières entrées de la gamme de produits Huawei. Ces deux montres intelligentes se caractérisent par leur esthétique remarquable et par leurs nouvelles fonctions de suivi de données fitness et sport.

Tout au long de la conférence de lancement des six nouveaux produits de la marque, Huawei n’a guère cessé de réaffirmer son engagement pour une démocratisation à large échelle de la technologie de l’IA, mais aussi envers l’importance de nouer le maximum de partenariats en vue de mettre en place un écosystème 1+8+N encore plus abouti. Les produits qui sont lancés aujourd’hui par Huawei ont tous été conçus pour apporter une expérience beaucoup plus connectée et nettement plus cohérente à des millions d’utilisateurs, que ce soit dans leur vie quotidienne, au travail, lors de leurs activités de divertissement, pour leur santé ou pour leur forme physique. L’objectif de Huawei est de réussir à construire un monde sans cesse plus connecté.

S’exprimant au sujet des récents lancements réalisés par la marque, Richard Yu, directeur exécutif et PDG de Huawei Consumer BG, a déclaré : “L’amélioration de l’expérience des utilisateurs repose toujours sur l’innovation. Notre engagement envers l’innovation commence et se termine toujours avec les consommateurs. À l’avenir, nous continuerons à travailler main dans la main avec nos précieux partenaires afin d’offrir des expériences qui seront encore plus intelligentes et de meilleure qualité, et qui seront bénéfiques pour les consommateurs du monde entier“.

HUAWEI MateBook X & HUAWEI MateBook 14 : la productivité mobile redéfinie

Le tout dernier né des PC Huawei est le HUAWEI MateBook X. Cet ordinateur d’exception bénéficie à la fois d’une esthétique de pointe et d’une technologie innovante. Il se dote d’un design particulièrement compact et léger, tout en intégrant une panoplie de fonctions intelligentes. Pesant à peine 1 kg, cet ordinateur portable ultra compact ne mesure que 13,6 mm3 d’épaisseur: il est donc aussi mince qu’une feuille de papier, de sorte que les utilisateurs peuvent facilement le glisser dans un sac à dos et le transporter partout avec eux.

Le nouveau HUAWEI MateBook X est le premier ordinateur portable à être équipé d’un écran 3K Infinite FullView Display4 sans bordure, pour une expérience de visionnage extrêmement immersive et une qualité d’image étonnante. L’écran est également multitouch: il permet de réaliser des captures d’écran aussi facilement que sur un smartphone, et ce grâce à un simple glissement des doigts vers le bas de l’écran.

Basée sur la technologie distribuée de Huawei, la combinaison multi-écrans améliorée ajoute encore plus de polyvalence au HUAWEI MateBook X, permettant aux utilisateurs de travailler sur plusieurs logiciels à la fois. L’accès à cette fonctionnalité est plus facile que jamais grâce à la balise Huawei Share qui est désormais intégrée à un pavé tactile particulièrement innovant.

Les utilisateurs peuvent ainsi en même temps contrôler leur PC et leur smartphone qui sont tous deux couplés sur un seul écran. Ils peuvent passer des appels vidéo ou audio sur leur portable et transférer simultanément des fichiers entre différents appareils. Ils peuvent même modifier des fichiers enregistrés sur leur smartphone directement à partir de leur PC. Les utilisateurs de smartphones Huawei peuvent en plus profiter de la fonction « Instant Hotspot » qui permet de connecter leur ordinateur portable à Internet via leur téléphone.

Alimenté d’un processeur Intel® Core™ de 10e génération, le nouveau notebook délivre des performances supérieures pour vous permettre d’accomplir toutes vos tâches professionnelles quotidiennes. Le pavé tactile est 26 % plus grand que celui de la génération précédente pour une plus grande facilité d’utilisation ; il est en outre doté de la fonction HUAWEI Free Touch pour un retour d’information haptique intégral. Le nouveau clavier de taille normale est doté d’interrupteurs à ciseaux dont la course est de 1,3 mm et qui rendent la frappe extrêmement agréable. Le PC est livré avec deux tweeters et des woofers qui forment un système sonore Hi Fi à quatre haut-parleurs pour un son surround très immersif.

Le HUAWEI MateBook X est également le premier ordinateur portable Huawei à être capable de prendre en charge le Wi-Fi 6. Il offre une vitesse de transfert de données qui est trois fois supérieure à celle du Wi-Fi 5, pour une connectivité renforcée et une meilleure productivité.

Huawei a également dévoilé le HUAWEI MateBook 14. Ce dernier bénéficie à son tour d’une conception hautement compacte et de performances de pointe. Le HUAWEI MateBook 14 intègre un processeur AMD Ryzen 4000 H Series, mais aussi des ventilateurs HUAWEI Shark Fin qui offrent des performances thermiques supérieures, et ce même en cas de charges de travail intenses. Outre ces qualités, il dispose également d’un écran HUAWEI 2K FullView Display3 qui est capable de prendre en charge toute une armada de fonctions intelligentes, parmi lesquelles la fonction de collaboration multi-écrans.

HUAWEI FreeBuds Pro : ANC et audio immersif à la demande

HUAWEI FreeBuds Pro est le premier véritable casque d’écoute stéréo sans fil (TWS) au monde à intégrer un dispositif intelligent de suppression dynamique du bruit. Dotés de cette solution matérielle et logicielle, les nouveaux écouteurs TWS identifient intelligemment le type de bruit ambiant en fonction de l’environnement immédiat de l’utilisateur et de ses préférences, avant de passer d’un profil à l’autre pour offrir des performances audio à la fois optimales et personnalisées. En outre, HUAWEI FreeBuds Pro offre les meilleures performances de réduction du bruit jamais obtenues sur un produit audio Huawei, avec un taux de réduction du bruit de 40dB4, le meilleur du secteur. La double connexion avec les systèmes intelligents Android, iOS et Windows signifie que les utilisateurs peuvent passer d’un appareil à l’autre peu importe la marque de produit qu’ils utilisent. Le nouveau contrôle gestuel permet en outre aux utilisateurs de gérer en toute facilité le son de leurs écouteurs par le biais d’un simple glissement des doigts ou d’une légère pression exercée sur la tige cubique des écouteurs.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro & HUAWEI WATCH FIT : des fonctions pratiques pour une utilisation quotidienne

Huawei continue à étoffer sa gamme HUAWEI WATCH avec de nouveaux produits qui sont gorgés d’innovations en tout genre et qui ajoutent une touche scientifique pour ce qui est du maintien de la forme et de la santé.

La nouvelle HUAWEI WATCH GT 2 Pro n’est pas seulement dotée de fonctions incroyables que les consommateurs ont appris à aimer sur la série HUAWEI WATCH GT. Elle est aussi élégamment moderne et offre jusqu’à deux semaines d’autonomie de batterie, tout en proposant plus de 100 modes sportifs différents, ainsi que des fonctions de suivi des données de fitness de qualité professionnelle.

Les fonctions de suivi de la santé sont à leur plus haut niveau grâce à la version améliorée de HUAWEI TruSeen™ 4.0+ qui permet de fournir des lectures encore plus précises du rythme cardiaque. Huawei a en outre introduit de nouveaux modes d’entraînement (pour le ski, le ski de fond, le snowboard et le golf). Ceux-ci viennent s’ajouter aux modes déjà existants afin de fournir aux utilisateurs un suivi en temps réel et des analyses encore plus précises et plus fiables de leurs performances.

Le nouveau fleuron des montres intelligentes Huawei arbore un design robuste pour des matériaux de qualité (verre de montre en saphir, boîtier en titane et fond de boîtier en céramique combiné à un second verre en saphir noir destiné à améliorer la précision du suivi et le confort du port). En outre, la HUAWEI WATCH GT 2 Pro est dotée d’applications qui permettent aux utilisateurs d’accéder à une multitude de fonctionnalités. Huawei prévoit d’ailleurs d’élargir l’expérience intelligente de manière exponentielle à l’avenir pour ce qui est de l’utilisation de ses appareils.

Lancée en même temps que la HUAWEI WATCH GT 2 Pro, la HUAWEI WATCH FIT est la première smartwatch sportive de Huawei à proposer un cadran rectangulaire de forme arrondie. La smartwatch se dote d’un écran HD AMOLED de 1,64 pouces, qui permet d’afficher encore plus de contenu et donc de fournir une meilleure expérience interactive. Pesant à peine 34 g, la HUAWEI WATCH FIT est aussi légère qu’un bracelet de sport. Bien que très compacte, la smartwatch offre jusqu’à 10 jours d’autonomie de batterie. La HUAWEI WATCH FIT bénéficie également de la fameuse technologie de recharge rapide signée Huawei. Cinq minutes de recharge peuvent suffire à alimenter la smartwatch pendant une journée entière.

La montre est dotée de la technologie de surveillance de la fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen™ 4.0 qui vient récemment d’être mise à jour et qui permet une surveillance cardiaque encore plus précise, et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle permet également de suivre les changements du taux d’oxygène dans le sang, le rythme du sommeil et les conditions de stress. Toutes les données collectées sont systématiquement analysées afin de générer des conseils de remise en forme qui aident les utilisateurs à mener une vie meilleure et beaucoup plus saine.

HUAWEI WATCH FIT est la première smartwatch Huawei à bénéficier des animations Quick-workout. Combinant pas moins de 44 programmes de remise en forme standard (parmi lesquels des programmes d’élimination des graisses, de décontraction musculaire, de sculpture corporelle, ainsi que quantité d’autres programmes…) proposés en 12 animations différentes, cette fonction offre aux utilisateurs un moyen rapide et facile d’améliorer leur condition sportive. HUAWEI WATCH FIT propose 13 exercices différents de course à pied qui sont spécialement conçus pour les amateurs de jogging. Le rythme de course est analysé scientifiquement et les résultats sont fournis en temps réel afin d’aider les utilisateurs à optimiser leur entraînement. Compagnon idéal pour votre santé et pour vos exercices à l’extérieur comme à l’extérieur, la smartwatch est dotée de 96 modes d’entraînement, d’un GPS intégré et d’une résistance à l’eau allant jusqu’à 5 ATM.

HUAWEI FreeLace Pro

Également annoncés lors de l’événement de lancement des nouveaux produits Huawei, HUAWEI FreeLace Pro sont des écouteurs qui vous permettent de bénéficier d’un son d’une grande subtilité, en plus d’arborer un design particulièrement élégant. Permettant de réduire les bruits jusqu’à hauteur de 40dB, ces écouteurs profitent d’algorithmes de pointe tout en fournissant des performances ultra stables en matière d’annulation du bruit. Le HUAWEI FreeLace Pro est équipé d’une paire de haut-parleurs dynamiques de 14 mm en alliage aluminium/magnésium, avec des tubes de basse au son haute fidélité pour une expérience d’écoute idéale. L’appairage et le chargement sont beaucoup plus fluides que jamais grâce à HUAWEI HiPair8, une solution développée par Huawei et qui permet aux utilisateurs de brancher les écouteurs sur leur smartphone par le biais d’un port USB-C qui permet aussi de les recharger. Une petite recharge de cinq minutes permet à la batterie de fonctionner pendant cinq heures, tandis qu’une recharge complète offre jusqu’à une journée entière d’utilisation.