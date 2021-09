Huawei: Le cloud, l’IA et les réseaux, des technologies essentielles pour le développement numérique

Le Cloud, l’Intelligence Artificielle (IA) et les réseaux sont trois technologies essentielles pour réaliser le développement numérique, a affirmé le président tournant du groupe Huawei, Eric Xu.

“Le développement numérique repose sur les technologies et pour que ces technologies demeurent pertinentes, il faut continuer à innover et à créer de la valeur“, a indiqué M. Xu lors de la conférence “Huawei Connect 2021”, tenue du 23 au 25 septembre courant, relevant que le cloud, l’IA et les réseaux sont trois technologies numériques essentielles pour réaliser ce développement numérique.

Le président tournant du leader mondial des télécommunications, qui a donné le coup d’envoi de cette édition 2021 tenue sous le thème “Dive into Digital”, a, en outre, souligné que cet événement annuel explore comment les nouvelles technologies peuvent s’adapter pour relever les nouvelles défis des industries et ceux des échanges commerciaux mondiaux et comment les parties prenantes dans ces secteurs d’activités peuvent coopérer pour créer un écosystème robuste.

→ Lire aussi : La conférence “Huawei Connect 2021”, du 23 au 25 septembre

Dans son discours très attendu, M. Xu a également expliqué comment Huawei s’est donné pour mission de rendre le digital accessible à chaque personne, foyer et institution pour un monde entièrement connecté et intelligent, mettant en avant certains des progrès réalisés par son groupe dans les domaines du Cloud, de l’IA et des réseaux.

Cet événement a comporté quatre conférences, cinq sommets et 66 sessions, avec plus de 200 conférenciers, dont des experts de l’industrie, des chefs d’entreprise, des experts technologiques de premier plan et des partenaires.

“Huawei Connect 2021” a été diffusé en direct en 11 langues sur le site web du groupe Huawei et les partenaires médias du groupe. Le programme de l’événement a connu également l’organisation des expositions en ligne, des visites à distance de salles d’exposition et des tables rondes ouvertes, permettant une interaction en ligne et des expériences uniques.

( Avec MAP )