Huawei Maroc obtient à nouveau la certification Top Employer 2022

Autorité internationale qui certifie l’excellence des pratiques RH, le Top Employer Institute vient de publier sa liste des Top Employers 2022. Parmi eux : Huawei Maroc. Une nouvelle consécration après plusieurs années d’engagements en matière de formation et développement des compétences.

Huawei Maroc vient de remporter à nouveau la certification Top Employer qui atteste de son engagement pérenne à fournir les meilleures solutions possibles pour créer un environnement de travail et de vie privilégié à ses employés.

Le programme du Top Employers Institute certifie les entreprises en fonction de leur participation et de leurs résultats à l’enquête « HR Best Practices Survey ». Cette enquête couvre 6 grands domaines RH, répartis en 20 thématiques telles que la stratégie de gestion des talents, l’environnement de travail, le Talent Acquisition, la formation et le développement des compétences, le bien-être au travail, ou encore la diversité et l’inclusion. Les organisations certifiées Top Employers s’engagent à fournir le meilleur environnement de travail possible à leurs collaborateurs à travers des pratiques RH innovantes qui privilégient l’humain.

Huawei Maroc, l’humain au cœur du développement

Cette certification témoigne de la démarche d’amélioration continue de l’entreprise et de son ambition de fournir un environnement de travail de qualité pour l’ensemble de ses collaborateurs.

En effet, Huawei Maroc accorde une attention toute particulière au développement d’une culture d’entreprise basée sur l’humain et qui promeut la diversité et l’inclusion de ses collaborateurs. C’est dans ce sens que Huawei fournit les meilleurs outils pour offrir un environnement de travail propice permettant aux employés d’atteindre leur plein potentiel. En 2021, Huawei Maroc n’a non seulement pas réduit ses effectifs, mais a également continué à promouvoir l’éducation et la culture des talents dans le domaine des TIC en faveur de ses employés et de ses diverses parties prenantes.

En plus d’un environnement de travail favorable permettant à ses employés d’atteindre leur plein potentiel, Huawei Maroc est distingué pour son impact social positif au Royaume et en Afrique.

«Le Capital Humain est au cœur de la stratégie de croissance de Huawei Maroc qui se veut être un employeur performant et humain. Cette vision repose sur une politique RH qui favorise le développement individuel et collectif continu de nos femmes et de nos hommes et qui promeut un environnement de travail favorable. Nous sommes fiers et heureux de cette consécration et haute distinction.» a affirmé M. Cui Peng, Directeur Général de Huawei Maroc.

Pour sa part, M. David Plink, Président Directeur Général de Top Employers Institute a déclaré : « En faisant le bilan sur cette année si particulière qui, comme la précédente, a eu un impact sur les organisations du monde entier, Huawei Maroc a continué à montrer qu’elle considérait le maintien d’excellentes pratiques RH sur le lieu de travail comme une priorité. Elle continue à relever les défis d’un monde du travail en mutation tout en priorisant l’impact positif qu’elle peut avoir sur la vie de ses collaborateurs. Nous sommes heureux de célébrer les organisations qui ont été certifiées Top Employers dans leurs pays respectifs cette année. »

Il est important d’observer que le programme a certifié et reconnu plus de 1 857 Top Employers dans 123 pays à travers cinq continents.

À propos du Top Employers Institute

Le Top Employers Institute est l’autorité internationale qui certifie l’excellence des pratiques RH. Nous contribuons à accélérer l’impact de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le programme de certification du Top Employers Institute permet aux organisations participantes d’être validées, certifiées et reconnues comme des employeurs de référence. Créé il y a plus de 30 ans, le Top Employers Institute a certifié plus de 1 857 organisations dans 123 pays. Ces Top Employers certifiés ont un impact positif sur les vies de plus de 8 millions de collaborateurs à travers le monde.

À propos de Huawei :

Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC), travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial. Grâce à son investissement auprès de ses clients en matière d’innovation et à des partenariats forts, Huawei propose des solutions efficaces de bout en bout dans les réseaux télécoms, les terminaux mobiles et le Cloud Computing. En fournissant des solutions et des services compétitifs, les 194 000 collaborateurs de Huawei affirment leur engagement dans la création de valeur pour les opérateurs télécom, les entreprises et les consommateurs. Les produits et solutions Huawei sont déployés dans plus de 170 pays, au service de plus d’un tiers de la population mondiale. Créée en 1987, Huawei est une entreprise privée, détenue à 100% par ses employés.

À propos de Huawei Maroc :

Huawei s’est installé au Maroc en 2002, avec un premier bureau à Rabat puis à Casablanca. En termes de création d’emplois, Huawei a créé entre 700 et 800 emplois directs et indirects. Un autre chiffre clé à souligner est le montant des achats locaux qui dépassent 40 millions USD. Huawei Maroc est l’équipementier majeur du secteur des TIC au Maroc. Huawei est également conscient de sa responsabilité sociétale et de l’importance d’intégrer une démarche de processus permanent du progrès : Le transfert de compétences TIC et la formation des talents numériques marocains se concrétisent au travers de divers programmes:

Le programme Seeds for the future

Le programme Huawei ICT Academy

Les tournées Huawei ICT pour les universités

La Huawei ICT Competition