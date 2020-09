Huawei poursuit son développement au Maroc avec l’inauguration de 2 nouveaux flagship stores au coeur de Casablanca

Ces ouvertures interviennent alors que Huawei capitalise sur le lancement réussi de HuaweiMall et le succès de Huawei AppGallery. Les utilisateurs auront notamment accès au meilleur de l’expérience Huawei avec les derniers-nés des séries à succès de la marque.

Huawei annonce l’ouverture de deux nouveaux flagship stores à Casablanca en vue de renforcer sa proximité et consolider l’empreinte de la marque sur le marché national. L’un des deux stores sera situé au Morocco Mall, et l’autre sur le boulevard Zerktouni.

Ces nouveaux flagship store forment des espaces au design futuriste et confortable qui permettent aux clients de vivre une expérience pratique et d’explorer les dernières innovations technologiques de Huawei. Ils proposent l’essentiel des réalisations de la marque en matière d’intelligence artificielle et présentent une large gamme de nouveaux appareils, tels que :P40 pro, Matepad X pro,Matepad pro,Sound X et d’autres produits, notamment des tablettes, des trackers de fitness et des accessoires connectés.

Ces ouvertures interviennent alors que Huawei a achevé en 2020 plusieurs réalisations majeures en vue de se rapprocher de ses utilisateurs. Dans le contexte Covid-19, et afin de respecter les gestes barrières et faciliter la vie de ses clients, la marque a lancé en avril HuaweiMall, sa plate-forme en ligne de services et produits officiels aux meilleurs prix du marché. Pendant le confinement, les livraisons ont été effectuées gratuitement.

Dès le mois de mars, Huawei a également mis en place un service après-vente en mode door-to-door avec son partenaire Islahate, élu meilleur service client au Maroc. Avec cette offre inédite, les utilisateurs peuvent profiter de la visite d’un agent de réparation jusqu’à leur domicile, sans avoir à se déplacer en boutique et toujours dans le respect de la distanciation.

Pour simplifier le quotidien des Marocains, Huawei a aussi accéléré le développement de sa plate-forme d’applications. Huawei AppGallery accueille ainsi les services en ligne de grandes marques dans les domaines des télécommunications, des médias, de la banque, de l’e-commerce ou encore du divertissement : Maroc Telecom, My2M, Avito, Ronda, Salaat First, SNRT Live, Ma CNSS, Infractions Routières, Crédit Agricole du Maroc, Daba Pay by BMCE… La boutique officielle des applications Huawei est aujourd’hui disponible dans plus de 170 pays et réunit près d’un demi-milliard d’utilisateurs chaque mois, ce qui en fait l’une des trois plates-formes d’applications les plus utilisées dans le monde.

Avec l’ouverture de ces deux nouveaux flagship stores, Huawei entend désormais poursuivre son engagement au Maroc en soutenant l’employabilité des jeunes. Une e-campagne de recrutement de talents locaux a été lancée pour l’occasion. Elle se déroulera exclusivement via Linkedin et portera sur des postes clés : operation manager, management trainee, etc.

Éric Longfeng: CBG Director of North Africa a déclaré : “Nous sommes très heureux de poursuivre notre développement au Maroc en ouvrant deux nouveaux stores qui offrent à nos utilisateurs le meilleur de l’expérience Huawei. Nous voulons fournir aux consommateurs l’accès aux dernières technologies, à des produits de qualité exceptionnelle et à des services haut de gamme pour développer des moyens toujours plus significatifs de rester connectés ensemble. Il s’agit d’une excellente opportunité pour que nos clients découvrent à proximité de chez eux les derniers-nés de nos séries à succès.”