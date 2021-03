Huawei s’engage pour la formation et l’emploi des jeunes : Le bilan d’une année exceptionnelle

En dépit d’un contexte sanitaire particulier, le leader mondial des TIC a poursuivi sa politique RSE. L’engagement social de Huawei s’est traduit par une intensification de son programme de formations et certifications aux nouvelles technologies. À la clé : des emplois et un rayonnement du Maroc à l’international dans le domaine des TIC.

Engagé en faveur de l’éducation numérique et de la formation aux nouvelles technologies de l’information, Huawei Maroc s’est particulièrement distingué en 2020 par une panoplie d’actions, visant essentiellement le transfert des compétences technologiques et la promotion, in fine, de l’employabilité des jeunes diplômés dans le Royaume.

Première action concrète : la poursuite de la « Huawei ICT Academy », un programme ambitieux qui vise à faciliter l’employabilité des jeunes diplômés et à soutenir des projets nationaux structurants dans le secteur des TIC, en délivrant des certifications Huawei dans les technologies fondamentales et de pointe.

Fort de son succès national, le programme « Huawei ICT Academy » a certifié l’an dernier plus de 550 étudiants et enseignants marocains. De plus, Huawei Maroc a signé un accord de partenariat avec 21 universités et établissements supérieurs dans le cadre de ce programme. Pour faire face aux défis du Covid-19, Huawei ICT Academy a lancé l’initiative « Learn ON » en mettant en place des cours en ligne à destination des étudiants. Au Maroc, plus de 3000 étudiants ont pu poursuivre leurs études à distance grâce à cette initiative, véritable fer de lance de ce programme.

Aussi, près de 500 étudiants ont eu des certifications techniques professionnelles Huawei en 5G, IA et Big Data. D’ailleurs, les étudiants marocains bénéficiaires de ce programme sont les seuls à l’échelle continentale à être certifiés en 5G !

Le Maroc parmi le Top 5 mondial dans plusieurs certifications TIC

Depuis sa création « Huawei ICT Academy » a formé 4 millions d’experts en technologie dans le monde dont 3700 étudiants marocains. Une pierre supplémentaire à l’édifice d’un écosystème digital marocain performant. En effet, Huawei Maroc a été classé deuxième d’Afrique du Nord en terme du nombre de certifications étudiants et certifications globales en 2020.

Mieux encore, Huawei Maroc superforme au niveau mondial en étant classé 2ème en certification 5G et DCF (Data Center Facility), derrière la Chine; 4ème en matière de certification Big Data et Cloud Service et 5ème en IA. Un impact concret pour l’emploi et le développement des TIC au Maroc et en Afrique.

Une performance du Maroc remarquée pour « Huawei ICT Competition »

Fort d’un classement remarquable, le Maroc s’est distingué à la « Huawei ICT Competition » en 2020. Il s’agit là du deuxième axe d’intervention de la politique RSE de Huawei Maroc : la promotion des talents pour le développement de solutions innovantes.

Pour sa première participation, la Team Maroc, composée d’universitaires dans le domaine des TIC, a remporté deux prestigieux prix : les prix « Cloud » et « Network », et ce lors de la finale mondiale, organisée début novembre 2020, en présence de plus de 150.000 étudiants, issus de 110 équipes représentant 39 pays différents.

Huawei ICT Job Fair, l’emploi pour tous

Troisième engagement social de Huawei Maroc : l’emploi. Le leader mondial des technologies accorde une place importante à la valorisation et le développement des compétences locales. En décembre 2020, Huawei Maroc a organisé son premier salon de l’emploi « Career 2020 ». Au total, 125 emplois et postes de stagiaire ont été annoncés par Huawei Maroc et ses partenaires.

L’humain au cœur du développement

En 20 ans de présence au Royaume, Huawei Maroc s’est engagé à promouvoir et encourager l’innovation, l’éducation et la formation aux TIC. L’entreprise a placé l’humain au cœur de son développement et promeut le concept de la réussite partagée. Chaque talent compte et apporte sa pierre à l’édifice d’un monde connecté.

Dernière preuve de son engagement social, Huawei Maroc vient de remporter la certification Top Employer 2020, qui atteste de ses actions afin de promouvoir un environnement de travail et de vie privilégié à ses employés