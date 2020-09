HUAWEI soutient les développeurs marocains et lance le nouveau concours «DÉVELOPPEUR HUAWEI MAROC»

HUAWEI marque une nouvelle étape dans sa stratégie de soutien aux développeurs marocains. Le numéro deux mondial des smartphones annonce le lancement ce jour du concours «DÉVELOPPEUR HUAWEI MAROC».

Pendant deux mois, du 1er Septembre au 31 octobre, cet événement national permettra aux développeurs du royaume de démarrer ou poursuivre un partenariat avec HUAWEI, en bénéficiant d’une vitrine promotionnelle et en tentant de remporter plusieurs prix d’envergure.

Le principe du concours «DÉVELOPPEUR HUAWEI MAROC» est simple. Les développeurs peuvent s’inscrire en écrivant à l’adresse [email protected] et rejoindre l’aventure en essayant de résoudre trois challenges, chacun avec son lot de récompenses.

Premier challenge : adaptez une application aux HUAWEI Nova 7i et HUAWEI Y7p pour obtenir une récompense de 3600 euro. a) Téléchargez l’application sur HUAWEI AppGallery. Celle-ci doit être une application célèbre au Maroc et HUAWEI vérifiera et confirmera si cette application répond à ces critères ; b) L’application doit fonctionner correctement sur HUAWEI Nova 7i et HUAWEI Y7p, sans crash ni popup d’erreur, et avoir au moins un kit HMS intégré. L’expérience utilisateur doit être comparable voire meilleure que les autres versions disponibles. HUAWEI fournira un téléphone et un lieu de test, en plus du test d’acceptation ; c) Plusieurs applications peuvent obtenir plusieurs récompenses.

Récompenses :

a) 3600 euro; b) Une promotion gratuite sur AppGallery pendant 7 jours. Second challenge : intégrez les capacités HMS Core ou HMS.

Les 10 meilleures applications remporteront le prix du concours. Voici les règles de notation :

a) Popularité des applications (30% de la note) : l’application avec le plus de téléchargements sur les autres marchés d’applications obtiendra 30% de la note ; b) Intégration HMS Core (50% de la note) : l’intégration de chaque kit HMS permettra d’obtenir 10% de la note avec un score total ne dépassant pas 50% ; c) Intégration du kit spécial HMS (20% de la note ): l’intégration d’un kit spécial HMS (capacité de sécurité, HiAI, kit de caméra, kit de santé, kit vidéo, kit audio, moteur AR, kit d’image, kit d’accélération, kit de scène, kit d’infographie, hQUIC Kit) permettra d’obtenir 20% de la note.

Récompenses :

a) Golden Award (Top 1) : 50 000 dirhams ; b) Silver Award (Top 2 – Top 4) : 30 000 dirhams ; c) Bronze Award (Top 5 – Top 10) : 15 000 dirhams. Troisième challenge : avec la même application, inscrivez-vous au concours mondial Apps Up et obtenez encore plus de récompenses.

Le concours d’innovation d’applications HUAWEI HMS, Apps UP, réunit cette année les meilleurs développeurs de cinq régions dans le monde (Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique latine et Chine). Ils sont invités à créer des applications innovantes en intégrant avec HMS Core une suite complète de capacités « Chipset-Device-Cloud » de HUAWEI. Les gagnants du concours auront la chance, grâce à la croissance continue d’AppGallery et à sa position dans les trois plus grands marchés mondiaux d’applications, de voir leurs applications promues sur HUAWEI AppGallery. Cela les rendra accessibles à des centaines de millions d’utilisateurs d’appareils dans plus de 170 pays et régions. Ils pourront également profiter des avantages d’AppGallery Connect qui fournit une plate-forme ouverte de services à guichet unique pour les applications mobiles et qui aide les développeurs à innover et à mener à bien des opérations efficaces.

Récompenses :

a) Un million USD au total financés par le programme Shining-Star, sous forme de prix en espèces dans les catégories suivantes : meilleure application, meilleur jeu, meilleure application d’impact social, application la plus populaire, mention honorable ; b) La possibilité d’être compétitif sur la scène mondiale et de montrer ses capacités techniques en utilisant le logiciel de pointe HMS Core ; c) Une discussion avec des experts de l’industrie et le jury d’experts d’Apps UP ; d) Un accès gratuit aux événements, cours et certifications de Huawei Developers.