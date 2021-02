« Huawei Talent Open Day » : Le leader des télécommunications mobilisé pour l’emploi et le développement des compétences

En ligne avec ses engagements en faveur de l’emploi et des compétences numériques, Huawei Maroc, a organisé la deuxième édition de la journée porte ouverte « Huawei Talent Open Day » au sein de son siège social à Casablanca. Une initiative en faveur des étudiants issus des universités et des grandes écoles marocaines. A clé : plus de soixante emplois.

Cet évènement inédit a réuni des dizaines de personnes dans une ambiance chaleureuse et conviviale dans des espaces adaptés, répondant aux normes sanitaires en vigueur. Au menu : des rencontres entre les collaborateurs de l’entreprise et des étudiants participants et l’annonce de créations d’emplois. Cette rencontre a été une opportunité unique de partage et d’échange autour des métiers de l’entreprise, de sa mission et de ses valeurs.

Cette initiative, née de la volonté de l’entreprise de promouvoir les compétences en TIC au Maroc, met également l’accent sur la consolidation de la formation et l’encouragement de l’excellence.

Ainsi, en dépit du contexte conjoncturel marqué par la crise sanitaire, Huawei reste mobilisé pour accompagner les talents marocains et favoriser leur réussite et insertion professionnelle. A ce titre, Huawei Maroc tient à recruter en 2021, 67 postes vacants dans les domaines des TIC entre autres disciplines. L’entreprise s’est déjà distinguée en 2020 en maintenant l’ensemble de ses emplois et en décrochant le label Top Employer du Top Employers Institute, autorité internationale qui certifie l’excellence des pratiques RH.

Dans ce cadre de cet évènement inédit, M. CUI Peng, Directeur Général de Huawei Maroc, a affirmé l’engagement de l’entreprise en faveur des compétences numériques au Maroc :

« Huawei Talent Open Day s’inscrit pleinement dans la perspective de l’entreprise de promouvoir les compétences en matière de TIC en faveur d’une insertion professionnelle réussie et d’un accompagnement optimal des talents marocains. »

Il convient de rappeler que Huawei a signé , en septembre 2008, un mémorandum d’entente avec le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et de la Recherche Scientifique, ayant pour objectif de promouvoir les compétences en TIC au sein des universités, et ce au travers de trois programmes majeurs : « Huawei ICT Academy » et « Huawei ICT Competition », qui portent sur l’accélération de la digitalisation et sur la promotion des compétences en TIC au sein des universités et établissements supérieurs, ainsi que le programme « Seeds for the Future » qui prime l’excellence académique au travers d’un voyage inédit d’immersion culturelle et technologique au sein du Campus Huawei à Shenzhen.

Huawei Talent Open Day témoigne de l’intérêt soutenu porté par l’entreprise en faveur de la promotion des compétences en matière de TIC au service de l’emploi et d’une insertion professionnelle réussie des talents numériques marocains.

A PROPOS DE HUAWEI :

Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC), travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial. Grâce à son investissement auprès de ses clients en matière d’innovation et à des partenariats forts, Huawei propose des solutions efficaces de bout en bout dans les réseaux télécoms, les terminaux mobiles et le Cloud Computing. En fournissant des solutions et des services compétitifs, les 194 000 collaborateurs de Huawei affirment leur engagement dans la création de valeur pour les opérateurs télécom, les entreprises et les consommateurs. Les produits et solutions Huawei sont déployés dans plus de 170 pays, au service de plus d’un tiers de la population mondiale. Créée en 1987, Huawei est une entreprise privée, détenue à 100% par ses employés.

A PROPOS DE HUAWEI MAROC :

Huawei s’est installé au Maroc en 2002, avec un premier bureau à Rabat puis à Casablanca. En termes de création d’emplois, Huawei a créé entre 700 et 800 emplois directs et indirects. Un autre chiffre clé à souligner est le montant des achats locaux qui dépassent 40 millions USD. Huawei Maroc est l’équipementier majeur du secteur des TIC au Maroc. Huawei est également conscient de sa responsabilité sociétale et de l’importance d’intégrer une démarche de processus permanent du progrès : Le transfert de compétences TIC et la formation des talents numériques marocains se concrétisent au travers de divers programmes :

Le programme Seeds for the future

Le programme Huawei ICT Academy

Les tournées Huawei ICT pour les universités

La Huawei ICT Competition