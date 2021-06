Hyatt Regency Taghazout ouvre ses portes à Taghazout Bay. L’hôtel situé au bord de l’Océan Atlantique et au pied des montagnes de l’Atlas, comprend 190 chambres. Pieds dans l’eau et offrant une vue imprenable sur la mer depuis la majorité de ses chambres, le resort jouit d’un accès direct à la mythique plage du KM17.

Que les voyageurs choisissent Taghazout pour sa localisation premium afin de profiter de moments agréables au bord de la mer, ou pour explorer les coins et les recoins du petit village de pêcheurs avoisinant, Hyatt Regency Taghazout répond aux attentes des touristes d’affaires et de loisirs en quête de voyage en sérénité. En effet, le resort est situé à proximité du parcours de 27 trous du Taghazout Golf Club et à seulement 25 minutes en voiture de la ville d’Agadir où les clients peuvent profiter d’un autre superbe terrain de golf. Les vacanciers peuvent profiter de plusieurs attractions touristiques offerts par la station Taghazout Bay et son environnement telles que la vallée du Paradis, une petite oasis de montagnes et de superbes piscines naturelles dans la roche ainsi que plusieurs écoles de surf pour tous les niveaux. Pour les voyageurs d’affaires qui recherchent la tranquillité d’esprit et des expériences stimulantes, Hyatt Regency Taghazout propose une palette de lieux sophistiqués destinés aux évènements et aux conférences.

«Nous sommes ravis d’accueillir des voyageurs dans la paisible station Taghazout Bay, bordé par l’océan et baigné de soleil toute l’année. Nous sommes fiers d’offrir le service signature de la marque qui anticipe les besoins pour mieux les satisfaire», déclare Pascal Leprou directeur général du Hyatt Regency Taghazout. «La propriété a été soigneusement conçue afin de créer des espaces où les hôtes peuvent se connecter et se ressourcer. Nous préparons le terrain pour des interactions dynamiques et des connexions significatives avec de généreux espaces publics, des expériences culinaires et des salles de conférences».