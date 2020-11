Hydrogène vert : la 1ère édition du “World Power-to-X Summit” du 1er au 3 décembre (IRESEN)

L’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) organise la première édition du “World Power-to-X Summit” du 1er au 3 décembre 2020 en mode virtuel.

Il s’agit d’un rendez-vous institutionnel d’excellence, qui déclenchera des discussions de haut niveau et des partenariats pour une nouvelle ère d’énergie propre, rendue possible grâce aux opportunités offertes par l’hydrogène vert et ses produits dérivés, indique l’Institut dans un communiqué. Le programme de cette 1ère édition, organisée avec le soutien de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), réunira des personnalités de haut niveau des quatre coins du monde (ministres marocains, allemands, portugais et commissionnaire de l’Union européenne), avec pour objectif de créer une plateforme de discussion régionale dédiée à l’hydrogène vert et à ses applications dans l’ensemble de l’économie “Power-To-X” (PtX), ajoute la même source. C’est une occasion particulière donnée aux acteurs de premier plan de la stratégie mondiale environnementale en rassemblant les principaux investisseurs, les décideurs politiques, les innovateurs, les leaders de l’industrie et les experts de la recherche dans le domaine au sein d’une même plateforme, souligne l’IRESEN.

Véritable catalyseur de l’ensemble des forces vives gravitant autour de l’écosystème de la transition énergétique verte mondiale, le sommet passera au crible l’ensemble des opérations menées dans le cadre des stratégies de l’hydrogène vert à travers ses multiples sessions et ses panélistes de haut niveau qui donneront un aperçu approfondi et actualisé des tendances et avancées récentes liées au déploiement de l’économie basée sur cette molécule propre du futur.

Avec comme pays d’honneur l’Allemagne, le “World Power-to-X Summit” se profile d’emblée comme la plateforme exclusive de discussion autour de la nouvelle ère d’énergie propre basée sur l’hydrogène vert, avec l’unique souci d’agréger les efforts épars et d’apporter des réponses concrètes aux différents défis liés au développement des nouvelles énergies dans le Royaume, relève le communiqué. Plus de 2.000 personnes issues d’une soixantaine de pays des cinq continents ont déjà confirmé leur participation à ce sommet international où une soixantaine de speakers de divers horizons interviendront pour discuter des défis et opportunités qu’offre l’hydrogène vert et ses applications pour la transition énergétique mondiale, fait savoir l’Institut.

Avec MAP