« Le Maroc un leader de la production de l’hydrogène vert ». C’est ce qu’a affirmé un rapport de McKinsey & Company, qui vient d’être publié, le lundi 27 septembre 2021.

Le potentiel de l’Afrique du Nord a été mis en avant dans un récent rapport du cabinet international de conseil en stratégie McKinsey & Company, intitulé “Africa’s Green Manufacturing Crossroads : Choices for a Low Carbon Industrial Future”. Ce document a évoqué le Royaume du Maroc comme étant une référence en termes d’hydrogène, soulignant qu’il faut agir de la même manière que le Maroc, qui veille, à sensibiliser au rôle que pourrait jouer l’hydrogène vert dans l’avenir du pays, en organisant des conférences, des plateformes, des débats…

Le rapport du cabinet McKinsey a cité, dans ce sens, le World Power-to- X Summit organisé en 2020, par l’Institut marocain de recherche sur l’énergie solaire et les énergies nouvelles (IRESEN) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) pour créer une plateforme régionale pour les décideurs politiques, les leaders de l’industrie, les experts en recherche et les innovateurs mondiaux afin d’explorer le potentiel de l’hydrogène vert et ses applications dans l’économie Power-to-X (PtX).

Selon le cabinet Newyorkais, le Royaume du Maroc, doté des compétences nécessaires pour « mettre le vent dans les voiles de cette nouvelle industrie à forte valeur ajoutée », est bien placé pour saisir cette opportunité.

Le rapport a fait remarquer que d’ici 2050, les sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne représenteraient environ 90% du mix électrique de l’Afrique dans un scénario net zéro. Sur ce total, la production éolienne représenterait environ 30 %, atteignant 445 GW de capacité installée d’ici 2050. Et d’ajouter que « la grande partie de la nouvelle capacité d’énergie éolienne renouvelable serait probablement installée en Afrique du Nord ».

Par ailleurs, pour développer la production de l’or vert, il est important que toutes les parties prenantes travaillent ensemble. Selon le cabinet, « le développement de la production d’hydrogène vert à grande échelle est la clé de la stratégie du Maroc pour un avenir net zéro, et le pays prend des mesures concrètes pour progresser ».

Le rapport a noté également que le Maroc travaille sur « des partenariats avec divers pays européens, dont l’Allemagne et le Portugal, pour développer la recherche sur la production d’hydrogène par le biais de groupes de travail conjoints, et explorer des mécanismes de financement, de recherche et de formation. »