« Hyundai Motor » créera 46.000 nouveaux emplois pour jeunes durant les 3 prochaines années

Le groupe « Hyundai Motor » a promis de créer 46.000 nouveaux emplois au cours des trois prochaines années dans le cadre du projet gouvernemental visant à soutenir les emplois et l’éducation pour les jeunes, a déclaré, lundi, le bureau du Premier ministre sud-coréen.

Le premier conglomérat automobile du pays, qui possède Hyundai Motor Co. et Kia Corp, embauchera 30.000 personnes sur trois ans et compte gérer des programmes pour les partenaires et start-up pour le recrutement de 16.000 personnes supplémentaires durant la même période, a précisé la même source.

En vertu du projet « Youth Hope ON », le gouvernement de Séoul fournit un financement pour promouvoir de jeunes talents, tandis que les entreprises offrent des programmes d’éducation.

« Parmi les conglomérats qui se sont joints à notre programme, le groupe Hyundai Motor a promis le plus grand nombre de nouveaux emplois« , a souligné le premier ministre, Kim Boo-Kyum.

Dans ce cadre, Hyundai Motor a indiqué qu’il projetait d’accroître les embauches pour ses nouveaux moteurs de croissance, tels que la robotique, la mobilité aérienne avancée et les véhicules autonomes à hydrogène.

« Il y a beaucoup de nouvelles activités où nous allons bientôt nous lancer, alors nous devons faire de notre mieux pour les jeunes personnes afin qu’elles fassent partie de ce plan et montrent leurs compétences« , a dit, de son côté, le président du groupe « Hyundai Motor », Chung Euisun.

Hyundai Motor est le sixième conglomérat à participer au projet « Youth Hope ON » après KT, Samsung et LG, SK et POSCO.

Avec le dernier accord, les six conglomérats se sont engagés à créer un total de 179.000 emplois pour les jeunes au cours des trois prochaines années, selon le bureau du Premier ministre sud-coréen.

( Avec MAP )