Ibrahimovic pourrait retourner en équipe de Suède

La star suédoise Zlatan Ibrahimovic a rencontré le sélectionneur Janne Andersson mercredi pour discuter d’un retour éventuel en équipe nationale à quelques mois de l’Euro, a annoncé jeudi la Fédération suédoise de football.

“Quand il a ouvert la porte pour (re)jouer en sélection, j’ai senti qu’il était naturel et important de le rencontrer pour en parler dès que possible”, a expliqué Andersson, cité dans un communiqué.

“Notre réunion a été bonne et fructueuse, nous nous sommes mis d’accord pour continuer le dialogue”, a poursuivi le sélectionneur après sa rencontre avec Ibrahimovic, qui n’a plus porté le maillot de la Suède depuis l’Euro-2016.

“Ibra”, 39 ans, avait avoué en début de semaine dans la presse suédoise que porter le célèbre maillot jaune de la sélection suédoise lui “manquait”.

Ibrahimovic qui a marqué 62 buts en 116 sélections est passé notamment par l’Ajax, le FC Barcelone, la Juventus et le Los Angeles Galaxy, avant son retour au Milan AC.

Depuis sa retraite internationale, la Suède a atteint les quarts du Mondial-2018 et s’est qualifiée directement pour l’Euro-2020, repoussé à juin et juillet 2021 pour cause de Covid-19.

Elle y affrontera en phase de poules au 1er tour l’Espagne, la Pologne et la Slovaquie.

