IDM Mag et le Cluster Solaire organisent la 1e édition du « Forum International des Energies de l’Industrie »

Mercredi 16 juin, Industrie Du Maroc Magazine (IDM Mag) en partenariat avec le Cluster Solaire, organise, dans un format hybride, la première édition du « Forum International des Energies de l’Industrie ».

Placé sous le thème : ’’Décarbonation, quelles opportunités pour l’industrie marocaine ?’’, cet événement réunira, le mardi 27 Juillet 2021 aux FOUR SEASONS Casablanca, acteurs, professionnels et experts locaux et internationaux des énergies vertes ainsi que les industriels autour des enjeux de la facture énergétique et de décarbonation.

En effet, dans un contexte mondial encore marqué par la crise sanitaire et ses bouleversements d’ordre économique, le « Forum International des Energies de l’Industrie » vient pour répondre aux préoccupations suscitées au sein de la communauté des industriels relatives, d’une part, à l’épineuse question de l’allègement de la facture énergétique et, d’autre part, à l’exigence de décarbonation qu’instaure le Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) de l’Europe. Deux questions majeures qui ont directement attrait à la compétitivité de nos entreprises industrielles, et de leurs produits, notamment sur le marché stratégique de l’Union Européenne, premier partenaire commercial du Royaume.

Face à cet enjeu de premier ordre qu’est la compétitivité, cette rencontre de haut niveau réunira dans un même lieu énergéticiens et industriels locaux, ainsi que certains autres acteurs et partenaires à l’international afin d’entrevoir les solutions idoines permettant autant l’accroissement des capacités marocaines en énergie renouvelable, que la transition énergétique de l’ensemble de notre industrie. Ce sera par ailleurs le lieu de mettre en lumière les nombreuses opportunités que recèle le pari de la décarbonation, des modèles locaux réussis en la matière ainsi que les mécanismes étatiques mis en œuvre pour accompagner le tissu économique industriel à réussir ce challenge.

Cela dit, cette rencontre d’envergure internationale se déclinera sous la forme d’une conférence inaugurale suivie de plusieurs panels, et se terminera par une plénière.

Faut-il le signifier, cet évènement, bien qu’il soit un rendez-vous institutionnel professionnel n’en demeure pas moins une occasion de sceller des partenariats à travers les rencontres B2B entre acteurs et décideurs qui se tiendront en parallèle.

Aussi, cette première édition du Forum International des Énergies de l’Industrie, est-elle placée sous l’égide du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, et le Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement. Par ailleurs, l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique est le partenaire officiel de cette tribune qui verra la participation de la quasi-totalité des fédérations industrielles aussi bien que des acteurs de premier plan locaux et internationaux.

A propos INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE

Créé en 2013, INDUSTRIE DU MAROC MAGAZINE est un groupe de presse marocain spécialisé qui s’est fixé comme principale mission la promotion du secteur de l’industrie, de l’investissement et de l’innovation au Maroc et en Afrique via la presse écrite et électronique en arabe et en français, mais également à travers des événements d’envergure internationale de haut niveau, ainsi que par le biais d’une web TV orientée business.