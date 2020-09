IKEA dévoile son catalogue de 2021 !

À l’occasion du lancement du nouveau catalogue « IKEA 2021 » qui coïncide avec le 70e anniversaire de l’enseigne, IKEA Maroc a organisé ce mercredi 2 septembre, sa conférence de presse annuelle qui s’est déroulée cette fois-ci en virtuel, pandémie de Covid-19 oblige.

Le spécialiste suédois de l’ameublement en kit a tenu à présenter sa nouvelle collection malgré la crise ambiante. L’édition 2021 de IKEA Maroc a ainsi été présentée comme synonyme d’un nouveau départ à la maison avec le slogan « accessible pour tous ! ». Lors de la conférence de presse, IKEA Maroc a mentionné qu’elle a un programme de fidélisation « IKEA Family », qui constitue une « mine d’offres » pour les membres de l’enseigne, bénéficiant d’une série d’offres exclusives sur une sélection d’articles IKEA ainsi que de réductions sur de nombreux articles.

Dans le cadre du développement de l’enseigne au Maroc, IKEA a également inauguré, le 29 juillet 2020, un magasin à Morocco Mall, quatre ans après l’ouverture de son premier magasin au Maroc à Zenata, en vue de se rapprocher vers le centre des Casablancais, et avec la création du nouveau catalogue, qui sera comme un manuel visant à « résoudre les problèmes » à travers des conseils et des idées pratiques, les visiteurs vont avoir « une multitude de choix » entre le mobilier et les objets de décoration et des solutions de crédits « favorable pour tous ». « Nous avons traversé de nombreux défis qui ont remodelé le monde. Nos vies et tout ce qui nous entoure semblent être sens dessus dessous. De plus en plus de gens ont des budgets encore plus limités aujourd’hui. C’est pourquoi cette année, nous avons baissé nos prix plus que jamais, pour vous proposer vos solutions IKEA préférées à moindre coût », a souligné le Directeur du magasin IKEA, Adil Majd.