Immobilier: Hausse des crédits bancaires à 284 MMDH à fin février

L’encours des crédits bancaires alloués au secteur de l’immobilier a augmenté de 2,3% à près de 284 milliards de dirhams (MMDH) au titre des deux premiers mois de 2021, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Cet encours incorpore une amélioration des crédits accordés à l’habitat de 3,5%, atténuée par le retrait de ceux attribués à la promotion immobilière de 1,5%, précise la DEPF dans sa note de conjoncture d’avril.

Ladite note fait savoir que les ventes de ciment, indicateur clé du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP), se sont accrues de 3,9% au T1-2021. Après deux mois consécutifs de repli sous l’effet des conditions climatiques et de l’état d’urgence sanitaire, les ventes de ciment ont enregistré une reprise significative au cours du mois de mars 2021, soit une hausse de 40,2%. Cette hausse a concerné l’ensemble des segments, notamment, la distribution (+43,2%), le béton prêt à l’emploi (+34,3%), le béton préfabriqué (+46,3%), le bâtiment (+38,9%) et l’infrastructure (+13,3%).

( Avec MAP )