Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita et la Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération à International d’Eswatini, Mme. Thulisile Dladla ont procédé lundi 26 Octobre 2020, à l’inauguration de l’Ambassade du Royaume d’ Eswatini à Rabat.

Articles similaires