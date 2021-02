Inauguration de la première station solaire privée d’El Jadida à l’usine Nestlé

Nestlé a inauguré ce jour la première station solaire privée de la ville d’El Jadida. Installée sur un terrain de 7000 mètres carrés qui jouxte l’usine de la société, la station solaire exploite quelque 2600 panneaux photovoltaïques, produit 1,7 GWh d’électricité par an, et élimine l’émission de plus d’un million de kilogrammes de CO2 chaque année.

La station solaire Nestlé d’El Jadida entre dans le cadre de la stratégie fixée par la multinationale suisse, consistant en la réduction de moitié des émissions de CO2 de Nestlé à l’horizon 2030 et en l’atteinte d’un objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

El Jadida est la troisième station solaire installée dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et, après les usines de Dubaï et de Jordanie. La station solaire d’El Jadida a été construite en collaboration avec Qair, un leader des énergies renouvelables, et a mobilisé un investissement d’environ 12 millions de dirhams.

La station solaire de Nestlé a été inaugurée en présence de M. Aziz Rabbah, Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, de M. Mohammed El Guerrouj, Gouverneur de la Province d’El Jadida, de Son Excellence Guillaume Scheurer, Ambassadeur de Suisse au Maroc, de M. Rémy Ejel, Chairman et CEO de Nestlé Moyen-Orient et Afrique du Nord, et de Mme Imane Zaoui, Directrice Générale de Nestlé Maroc.

« La station solaire Nestlé d’El Jadida représente une contribution à la stratégie énergétique nationale qui vise à produire, à l’horizon 2030, plus de 52% de l’électricité du Royaume à partir de ressources renouvelables, dont l’un des objectifs importants est de promouvoir la production propre dans notre tissu industriel », a déclaré M. Rabbah. « Nous encourageons vivement le secteur privé à contribuer à la réalisation de ces objectifs nationaux de durabilité; nous invitons également davantage d’entités à prendre part aux efforts qui sont déployés au quotidien pour rendre l’environnement plus sain ».

De son côté, M. Ejel a déclaré : “Nous remercions les autorités locales pour leur soutien, sans lequel la construction de cette station solaire n’aurait pas été possible. Nous sommes engagés à réaliser nos ambitions et à assurer une transition complète vers l’utilisation de 100 % d’électricité renouvelable dans tous nos sites dans le monde d’ici 2025. Cela constitue une partie de notre feuille de route pour réduire les émissions de CO2 et agir face aux défis du changement climatique.”

Fondée en 1992, l’usine Nestlé d’El Jadida fabrique les marques Nido et Nescafé, y compris le lait entier en poudre enrichi, le lait de croissance, et le café. Tous ces produits répondent aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes.

L’usine a obtenu plusieurs certifications internationales en matière de gestion de la sécurité alimentaire, de gestion de la qualité et de l’environnement. Elle a également atteint son objectif de zéro déchet en décharge. D’autres actions en faveur de l’environnement au sein de l’usine incluent une initiative de conversion des combustibles au gaz de pétrole liquéfié. Elle permettra de réduire les émissions en CO2 de plus de 3,7 millions de kilogrammes par an.

L’usine d’El Jadida achète plus de 60000 tonnes de lait frais par an auprès de plus de 6000 petites fermes de tailles diverses dans la région de Doukkala.

Avec l’initiative “Village modèle” notamment, Nestlé accompagne les agriculteurs et la future génération d’agriculteurs, avec des formations aux compétences techniques. Cet initiative vise l’amélioration de la sécurité, de la productivité, de la qualité, des pratiques d’élevage et des pratiques environnementales.

Nestlé s’aligne ainsi avec la stratégie gouvernementale “Génération Green 2020-2030”, qui encourage l’agriculture durable et soutient les agriculteurs locaux.

En tant que signataire de l’engagement “Business Ambition for 1.5°C” des Nations Unies, Nestlé est l’une des premières entreprises à dévoiler sa feuille de route redoublant d’efforts dans la lutte contre le changement climatique.