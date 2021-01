Inauguration d’un nouvel arrondissement de police à Marrakech

Le nouveau siège de l’arrondissement de police d'”Iziki”, relevant du District de M’hamid à Marrakech, a été inauguré, lundi, dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie prônée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) pour le développement, la modernisation et le renforcement des infrastructures sécuritaires.

Situé dans le lotissement “Berradi 3”, le nouveau siège a été inauguré lors d’une cérémonie marquée par la présence notamment du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, ainsi que des représentants des services de sécurité et des autorités locales et judiciaires.

Erigée sur une superficie totale de 630 M2, cette nouvelle structure, qui vient ainsi renforcer la couverture sécuritaire et rapprocher davantage les services de police des citoyens, se distingue par sa proximité des populations ainsi que par ses équipements logistiques modernes.

Le nouveau siège dispose également d’un ensemble d’accessibilités et de services d’accueil qui permettront d’assurer des prestations intégrées de proximité au profit des citoyens, notamment en ce qui concerne l’interaction avec leurs besoins en termes de documents administratifs et de traitement de leurs dossiers à caractère judiciaire et ce, dans le respect des normes de haute qualité.

A cette occasion, le chef du 4è District de police de M’hamid, le commissaire divisionnaire, Abdelouahed El Mazouni, a noté que l’inauguration du siège de l’arrondissement d’Iziki coïncide avec la célébration de l’anniversaire de la présentation du Manifeste de l’indépendance, un événement si cher à tous les Marocains.

Dans une déclaration à la presse, M. El Mazouni a expliqué que le nouvel arrondissement comprend un ensemble de services qui assurent des prestations de nature administrative et judiciaire aux citoyens, tels que le service de documentation et des documents d’identité, et la brigade urbaine de la police judiciaire, entre autres.

L’arrondissement compte également des salles de sécurité répondant aux normes internationales et respectant les conditions de la garde à vue, outre l’amélioration de l’accueil des citoyens dans de bonnes conditions, a fait savoir le responsable sécuritaire.

La DGSN s’est engagée, ces dernières années, dans une stratégie de développement des services et infrastructures de police, de manière à garantir des espaces intégrés à même d’améliorer les conditions de travail des fonctionnaires d’une part, et d’accueil des citoyens, d’autre part.

( Avec MAP )