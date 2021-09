INC expose à la Galerie 38 à partir du 24 septembre

L’univers de INC est à l’image de son parcours : éclectique, vif, passionné et imprévisible. Il est le résultat d’un long cheminement, jalonné de questions, de doutes, d’expérience, d’errance, d’évidences et de choix !

Au primaire, Ines-Noor prend des cours de peinture à l’huile, comme plusieurs autres enfants de son âge, à titre récréatif. Son baccalauréat scientifique en poche, elle commence par obtenir une licence de droit à Paris puis enchaîne avec un Master en Audit et en contrôle de gestion en 2016.

Sa voie semble alors toute tracée quand au fond d’elle-même, INC se rend compte qu’elle n’a jamais vraiment tourné la page de la création artistique. Ses travaux de recherche, ses stages et même sa thèse de fin d’étude sont dédiés au monde de la création, de la beauté et de l’esthétisme.

Fin 2016, elle pose ses valises à Toronto et intègre un programme professionnel en « Théorie et Critique de l’art et du Design ». La jeune femme tente de concilier deux mondes : l’art et le business. Elle re reprend ses cours de peinture à l’huile et se rend rapidement à l’évidence : il n’y a pas de consensus à trouver ! Ce qu’elle aime : c’est créer, peindre, s’exprimer !

Fin 2017, le décès de son grand-père, esthète et grand homme de lettres, agit comme un électrochoc, comme un signe du destin. Elle quitte sa vie d’avant et se lance dans un grand voyage initiatique qui la mène du désert de Ouarzazate aux rizières de l’Asie du Sud-est en passant par le grand Ouest américain. Elle se nourrit de tout : des paysages, des rencontres, des couleurs. Elle affine sa personnalité artistique et sent enfin … libre !

S’ensuit une formation aux Beaux Arts à Paris où elle s’initie au dessin du … nu ! Un choix qui lui permet d’explorer le rapport au corps, toujours tabou au Maroc, et pourtant si beau et si gracieux.

INC n’aime décidément pas les voies toutes tracées ni les cadres de vie conventionnels. Sa quête du beau et du vrai la mène ensuite en Tanzanie, où elle repeint une école primaire dans le cadre d’une mission humanitaire ; à Florence où elle suit des cours de peinture contemporaine et enfin à Berlin, où elle intègre le prestigieux « Berlin Art Institute » pendant 6 mois, puis emménage son propre atelier berlinois où elle peint tous les jours, sans relâche, pendant un an.

En 2020, quand la crise du COVID s’abat sur le monde, INC est une artiste apaisée et ses idées sont claires. Elle rentre au Maroc avec une seule idée en tête : peindre ! Peindre comme une obsession, comme une thérapie, comme une destinée !

Pendant un an, elle prépare sa première exposition qu’elle dédie à son grand-père dont le décès lui a révélé l’évidence : elle est née artiste !