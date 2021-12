Incendie d’une clinique dans l’ouest du Japon: 24 morts

Au mois 24 personnes ont péri et trois autres grièvement blessées dans l’incendie qui s’est déclaré vendredi dans clinique située dans un petit immeuble commercial au cœur d’Osaka, dans l’ouest du Japon, rapportent les médias locaux, citant la police qui soupçonne une piste « potentiellement criminelle« .

L’incendie a été signalé peu après 10H15 (01H15 GMT) au troisième étage de l’immeuble et a été éteint au bout d’une demi-heure, a précisé un porte-parole des pompiers.

Dès le déclenchement de l’incendie, quelque 70 camions de pompiers étaient venus sur place en milieu de journée. L’espace ravagé par les flammes accueillait une clinique fournissant des soins psychiatriques et généraux. La cause du sinistre n’était pas déterminée pour l’heure et faisait l’objet d’une enquête, a expliqué la police d’Osaka à la presse.

Les enquêteurs soupçonnaient un incendie volontaire, en s’appuyant sur des sources policières.

(Avec MAP)