Inde: Au moins 55 morts suite au passage du cyclone Tauktae

Au moins 55 personnes ont péri et des milliers d’autres ont été blessées suite au passage du cyclone Tauktae qui a ravagé les côtes ouest de l’Inde, a indiqué mercredi la Marine indienne.

Les recherches se poursuivaient pour trouver 65 personnes disparues en mer, selon la Marine qui a indiqué avoir porté secours à plus de 600 personnes sur des installations pétrolières offshore battues par une mer fort agitée.

Les personnes d’ores et déjà sauves ont bien encore “de l’espoir dans les yeux mais elles sont assurément en détresse (…). Elles ont été malmenées par la mer pendant plusieurs heures“, a déclaré à la presse M.K. Jha, chef du commandement occidental de la Marine indienne.

Avec des rafales atteignant 185 kilomètres/heure et des pluies diluviennes, le cyclone a endommagé plus de 16.000 maisons et détruit quelque 40.000 arbres.

La tempête tropicale, la plus puissante depuis plus de 20 ans, a fait des victimes notamment dans les Etats du Kerala, de Goa, du Maharashtra et du Gujarat.

Les autorités du Maharashtra avaient dû évacuer 580 malades atteints du Covid “vers des lieux plus sûrs” depuis trois hôpitaux de campagne.

Selon des experts, la mer d’Arabie connaît davantage de cyclones violents que par le passé, imputables au réchauffement climatique.

“La mer d’Arabie est l’un des bassins qui se réchauffent le plus rapidement parmi les océans du monde“, a déclaré à la presse Roxy Mathew Koll, de l’Institut indien de météorologie tropicale.

Le sud et l’est de l’Inde sont régulièrement balayés par des tempêtes tropicales entre avril et décembre, faisant des centaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés.

( Avec MAP )