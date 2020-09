Inde/Covid-19: Plus de 17 millions de petits commerces au bord de la fermeture

Quelque 17,5 millions de petits commerces à travers l’Inde sont dans une mauvaise posture et sur le point de fermer en raison des répercussions de la crise du Covid-19, a indiqué lundi la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT).

Dans un communiqué, l’organisme indien des commerçants a déclaré que ” le commerce intérieur en Inde vit ses pires jours du siècle en raison de la pandémie du nouveau coronavirus qui a mis les commerçants à genoux sans signe de répit dans un proche avenir”.

Notant que le commerce intérieur indien se compose de plus de 70 millions de petits commerces fournissant des emplois à plus de 400 millions de personnes, la CAIT a relevé que le secteur bancaire n’a jusqu’à présent pas réussi à fournir un financement formel à ce secteur puisque seulement 7% des commerçants sont capables d’obtenir des financements auprès des banques et autres institutions financières.

Le reste des 93% des commerçants dépend de sources informelles pour répondre à leurs besoins financiers, précise-t-on de même source.

La CAIT a exhorté le gouvernement à prendre connaissance de la question des commerçants et à mettre en place une politique globale visant à relancer le secteur et à accorder l’aide nécessaire aux petits commerçants.

Le gouvernement indien avait annoncé en mai dernier un méga-plan de 266 milliards de dollars afin de mener à bon port l’économie nationale et promouvoir notamment les chaînes d’approvisionnement locales.