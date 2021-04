Inde/Covid19: plus de 100.000 cas quotidiens, le pic le plus élevé depuis le début de la pandémie

L’Inde a enregistré plus de 103.000 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, soit le bilan quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie, selon les données du ministère de la Santé.

Cette poussée épidémique inquiétante a porté le total des contaminations dans le pays à environ 12,5 millions de cas, dont plus de 165.000 décès, selon un dernier bilan.

Le nouveau pic record de Covid-19 a même dépassé celui des 99.181 observés en une seule journée lors de la première vague de la pandémie en septembre dernier.

La flambée des contaminations a été signalée notamment au niveau de l’Etat de Maharashtra qui abrite la capitale économique Bombay, mais aussi au Kerala, Punjab, Karnataka et au Gujarat.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi a présidé dimanche une réunion d’urgence et a ordonné l’envoi d’équipes composées d’experts de la santé publique et de cliniciens dans le Maharashtra, le Pendjab et le Chhattisgarh qui sont parmi les Etats les plus touchés en termes de mortalité au cours des deux dernières semaines.

M. Modi a souligné la nécessité urgente de mettre en œuvre une stratégie quintuple avec le “plus grand sérieux” pour enrayer la propagation de la pandémie et a énuméré un certain nombre de mesures clés à mettre strictement en œuvre à savoir le dépistage, le traçage, le traitement, les gestes barrières et la vaccination.

“Une campagne spéciale visant à freiner la propagation de Covid-19 tout en rappelant la nécessité du port des masques, l’hygiène personnelle et l’assainissement dans les lieux publics, les lieux de travail et les établissements de santé sera organisée du 6 au 14 avril”, a fait savoir le PM indien.

Par ailleurs, près de 80 millions sur les 1,3 milliard d’habitants ont été vaccinés jusqu’à présent alors que de nombreuses parties critiquent la lenteur de la campagne de vaccination très médiatisée du gouvernement.

L’Inde avait approuvé, début janvier pour une “utilisation d’urgence”, deux vaccins: Le Covaxin inventé et développé localement par la société Bharat Biotech et Covishield d’Oxford/AstraZeneca fabriqué par le Serum Institute of India.

