Inde : Le SII livre les premiers vaccins du programme Covax

Le Serum Institute of India (SII), le plus grand fabricant de vaccins au monde en termes de volume, a envoyé mardi un premier lot de vaccins destiné au programme mondial de vaccination Covax.

Le mécanisme Covax est une initiative mondiale consistant à collaborer avec les fabricants de vaccins pour garantir aux pays du monde entier un accès équitable à des vaccins sûrs et efficaces.

Covax vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants, mais il comporte surtout un mécanisme de financement qui permet à 92 économies à faible et moyen revenu d’avoir accès aux précieuses doses.

Crée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Alliance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), Covax a conclu des accords avec des fabricants pour deux milliards de doses en 2021 et a la possibilité d’en acheter un autre milliard. Cela comprend 1,1 milliard de doses du SII, qui produit les vaccins AstraZeneca et Novavax.

L’OMS pour l’Asie du Sud-Est a publié sur Twitter des photos des premiers envois chargés sur un camion dans l’usine de fabrication de SII à Pune, dans l’ouest de l’Inde.

Dimanche, le directeur général de Serum Institute of India, Adar Poonawalla, a exhorté les pays en attente d’approvisionnement à “faire preuve de patience”, affirmant qu’il avait reçu l’ordre d’accorder la priorité aux “énormes besoins” de l’Inde.

Basé à Pune, le SII fabrique le vaccin Covid-19 de l’Université d’Oxford / AstraZeneca, l’un des deux vaccins que l’Inde utilise pour vacciner initialement quelque 300 millions de personnes dans le cadre d’une vaste campagne de vaccination lancée le 16 janvier.

Selon un dernier bilan, la campagne de vaccination en Inde a profité jusqu’à présent à plus de 11 millions de personnes.

( Avec MAP )