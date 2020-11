Indonésie : Un séisme de magnitude 5,3 secoue Aceh, pas d’alerte au tsunami

Un tremblement de terre de magnitude 5,3 sur l’échelle de Richter a frappé, tôt samedi, la capitale de la province indonésienne d’Aceh, Banda Aceh, bien qu’aucune alerte au tsunami n’ait été émise, a déclaré l’Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG).

Le tremblement de terre qui est survenu à 1h33 du matin (heure locale) était centré à 30 kilomètres au nord-est de Banda Aceh à une profondeur de 10 kilomètres, a rapporté l’Agence sur son compte Twitter officiel.

Aucun rapport n’a été élaboré dans l’immédiat sur des victimes ou des dommages matériels.

Le séisme est survenu quatre jours après qu’une secousse terrestre de magnitude 5,2 a secoué le district de Meulaboh à Aceh.

Par ailleurs, le grand séisme d’Aceh-Andaman d’une magnitude de 9,5 avait déclenché en 2004 un raz-de-marée dévastateur qui a fait plus de 220 000 morts.

Des dizaines de villages ont été rayés de la carte, la puissance de la secousse allant même jusqu’à déplacer des îles. Rien que sur la côte ouest de Sumatra, 131 000 personnes ont péri.

Composé de 17.000 îles et îlots, l’Archipel indonésien s’est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne et eurasienne) et se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone à forte activité sismique et volcanique.

