Industrie: Mise en place d’un nouvel IPPIEM (HCP)

Le Haut Commissariat au Plan a annoncé, vendredi, l’adoption d’une nouvelle année de base 2018 au lieu de 2010 de l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM).

Cette nouvelle série a connu l’actualisation de l’échantillon des produits et des entreprises, la révision de la structure des pondérations et l’amélioration de la méthode de calcul, fait savoir le HCP dans un communiqué. Concernant le panier de référence, il a été actualisé pour contenir 351 produits et 787 variétés classés par activité, sous-branche et branche conformément à la nouvelle nomenclature marocaine des activités économiques, souligne le HCP.

Les pondérations des différents niveaux de cette nomenclature ont été actualisées sur la base des nouvelles données sur les structures de la production de 2018, ajoute la même source.

Ainsi, la série mensuelle, à partir de l’année 2018, de ce nouvel indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière, sera disponible sur le site web institutionnel du HCP.

