Inetum (ex Gfi), leader des services et de solutions digitales, annonce un renforcement majeur de son partenariat avec Google Cloud. Cela démontre la volonté de l’ESN, présente aujourd’hui dans 26 pays, d’accélérer ses activités dans le secteur du cloud, en plein essor en Europe et à l’international.

Ce partenariat renforcé affirme la volonté du Groupe de collaborer étroitement avec les meilleurs acteurs de l’écosystème du digital. Un renforcement de partenariat dans un marché du cloud en pleine expansion Inetum annonce un renforcement majeur de sa stratégie d’alliance avec Google Cloud avec un partenariat global sur la zone Europe du Sud qui comprend un plan de certification de ses collaborateurs et une extension de ses capacités autour des plateformes APIgee, AppSheet et Anthos. Cette alliance renforcée illustre l’accélération du déploiement de la proposition de valeur digitale de l’ESN en Europe, et sur un marché du cloud en pleine expansion, avec une forte progression du télétravail et autour des enjeux digitaux grandissants des entreprises, accélérés par la pandémie de Covid-19.

L’objectif d’Inetum est d’accélérer la digitalisation de ses clients au travers d’une approche agile et industrielle de plateforme. Cela s’appuie sur la vision stratégique de « cloudification » et le développement en « Cloud Native ». Le partenariat entre Inetum et Google Cloud, noué depuis plusieurs années, est déjà fort de nombreuses références majeures, notamment en France et en Espagne. Déjà en 2017, Inetum a permis à un leader historique de la vente à distance en France d’accélérer sa transformation en faisant évoluer son mainframe vers des technologies plus novatrices, agiles et moins coûteuses. Inetum a basculé les applications mainframe du cybermarchand vers Google Cloud Platform pour lui permettre de devenir aujourd’hui un acteur de référence du e-commerce en France et à l’international. Ce projet réussi était une première mondiale avec, à la clé, une économie conséquente et des coûts récurrents en production aujourd’hui divisés par 10 par rapport à ceux du mainframe.

La démultiplication des capacités d’Inetum au service de la digitalisation de ses clients

Ce partenariat renforcé va permettre d’augmenter les capacités d’Inetum en termes d’innovation, de services et de solutions logicielles sur la marketplace de Google Cloud et de développement d’offres verticales spécifiques. Inetum prévoit des investissements forts sur Google Cloud Platform avec notamment un nouveau plan de certification de ses collaborateurs, un plan d’accompagnement spécifique pour sa force commerciale et de la co innovation produits au sein de son réseau de FabLab.

Le Groupe renforce également son partenariat avec Google Workspace, la suite collaborative de Google, qui lui permettra de dynamiser son offre d’Intelligent Workplace et de proposer à ses clients des moyens de productivité augmentée. De plus, dans un contexte de généralisation du télétravail, ainsi que de multiplication des cyberattaques, la plateforme de Google Cloud est aussi une solution permettant d’assurer une meilleure protection des données et des technologies au sein même des entreprises.

« Au travers du renforcement de notre relation et des investissements que nous effectuons sur notre partenariat stratégique avec Google Cloud dans un marché devenu incontournable pour les entreprises, Inetum se positionne comme un acteur de l’accélération de la digitalisation de ses clients grâce à la maîtrise du flow digital et de ses expertises sur le cloud », déclare Vincent Rouaix, Président Directeur Général d’Inetum. « Nos stratégies et convictions sont parfaitement alignées, et la dynamique que nous co-construisons autour des évolutions Data centric des entreprises vient bien entendu servir la performance de nos clients. »

« Notre vision du cloud est centrée sur l’innovation, le traitement de la donnée à l’échelle et la modernisation applicative ; et ce, au travers de la containerisation industrielle, de l’API management et du déploiement de stratégies de cloud multiples ou hybrides. Google est un acteur majeur dans ces domaines. Nous déployons cette stratégie auprès de nos clients avec un focus particulier sur des offres comme Anthos, APIgee, AppSheet ou encore BigQuery », précise Fabrice Sarlat, Vice-Président Groupe Alliance Google.