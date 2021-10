Inflation, croissance, taux directeur … : voici les prévisions de BAM  

Bank Al-Maghrib maintient le taux directeur inchangé à 1,5% et signale une baisse de l’inflation de 0,8 en août 2021 après une relative accélération au deuxième trimestre. Voici les détails de la troisième session trimestrielle de l’année 2021, tenue ce mercredi 13 octobre, par le Conseil de BAM.

Lors de cette réunion, BAM a analysé la conjoncture économique aux niveaux national et international, ainsi que les projections macroéconomiques à moyen terme de la Banque, indique le communiqué du Conseil.

Selon les évaluations du Conseil, l’orientation de la politique monétaire reste « largement accommodante, assurant des conditions de financement adéquates ». Il a jugé en particulier que le niveau actuel du taux directeur demeure approprié et a décidé ainsi de le maintenir inchangé à 1,5%.

Le Conseil note, également qu’après une relative accélération à 1,6% en moyenne au deuxième trimestre de 2021 et à 2,2% en juillet, l’inflation est revenue à 0,8% en août. Ce recul est tiré, selon les explications de BAM, par la baisse des prix des produits alimentaires à prix volatiles. « Dans un contexte marqué par le renchérissement des produits énergétiques, le redressement de la demande intérieure et l’accentuation de l’inflation importée, elle devrait ressortir à 1,2% sur l’ensemble de cette année et s’établir à 1,6% en 2022 et ce, après un taux de 0,7% en 2020 », ajoute la même source.

Selon les dernières données des comptes nationaux relatives au deuxième trimestre de 2021, le Conseil de BAM table sur une croissance de 15,2%, en glissement annuel, avec des progressions de 18,6% de la valeur ajoutée agricole et de 14,8% de celle des activités non agricoles. « La reprise devrait se poursuivre, soutenue par les progrès notables de la campagne de vaccination, la très bonne campagne agricole, le stimulus budgétaire ainsi que l’orientation accommodante de la politique monétaire », prévoit le Conseil.

Ainsi, selon les projections actualisées de Bank Al-Maghrib, « le PIB en termes réels terminerait l’année avec un rebond de 6,2%, en révision à la hausse de 0,9 point par rapport aux prévisions de juin dernier ».

Pour l’année 2022, BAM prévoit une croissance de 3%, avec un repli de 3,3% de la valeur ajoutée agricole, sous l’hypothèse d’un retour à une production céréalière moyenne, et un accroissement de 3,6% de celle des activités non agricoles.