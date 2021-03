Infobip Group nomme un ancien poids lourd de Microsoft à son conseil d’administration

Infobip, la société mondiale de communications sur le cloud, continue de renforcer son exécutif conformément à la vision de l’entreprise pour une croissance exponentielle en accueillant à son conseil d’administration le nouveau vice-président de la stratégie et planification, Marin Bezić.

Consultant en gestion expérimenté avec une compréhension approfondie du secteur et une expertise dans la création d’organisations technologiques de renommée, Bezić est idéalement adapté pour aider à définir et à soutenir les objectifs commerciaux stratégiques à long et court terme d’Infobip, alors que le Groupe continue d’étendre sa présence mondiale. Il sera responsable de l’optimisation de la gestion des affaires, y compris la stratégie de mise sur le marché et la gestion des revenus.

Auparavant chez Microsoft, il était au cœur du développement de produits et la force derrière la première application de Business Intelligence de Microsoft.

“Je suis ravi de faire partie de l’histoire d’Infobip. Le sentiment est très similaire au début de ma carrière lorsque je suis arrivé chez Microsoft. Infobip est une société mondialement reconnue, à croissance rapide, avec des personnes fantastiques. C’est formidable de faire partie d’une entreprise qui permet aux gens du monde entier d’améliorer leur façon de vivre et de travailler, le tout à l’aide de la technologie. Je suis impatient de pouvoir utiliser mes connaissances et mon expérience pour aider Infobip à réaliser sa vision”, a déclaré Bezić.

Après avoir passé 8 ans à Redmond, aux États-Unis avec Microsoft, il a déménagé au siège social de Microsoft à Londres pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique pendant 4 ans, où il a dirigé les activités de plate-forme d’applications dans plus d’une centaine de pays. En 2009, il est retourné dans sa Croatie natale pour diriger sa propre société de conseil travaillant avec de grandes entreprises, notamment des sociétés informatiques, des banques et des organisations de télécommunications.

Silvio Kutić, PDG d’Infobip a commenté : «Je suis très heureux d’accueillir Marin chez Infobip en ce moment important et j’ai hâte de poursuivre cette trajectoire de croissance extraordinaire avec lui à bord pour guider. Son point de vue sur les stratégies de croissance des entreprises est très apprécié et je suis convaincu que sa contribution contribuera à soutenir le développement futur du Groupe. “