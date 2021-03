Infrastructures : Promouvoir la coopération maroco-japonaise dans le domaine

La promotion de la coopération maroco-japonaise dans le domaine des infrastructures a été au cœur d’une visioconférence, tenue vendredi, dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum de coopération signé en 2018 entre les deux pays.

Organisée à l’initiative du ministère japonais de l’aménagement du territoire, des infrastructures, du transport et du tourisme, dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum de coopération signé le 10 janvier 2018 à Rabat dans le domaine des infrastructures, notamment la promotion des investissements en matière d’infrastructure et de développement de la coopération entre le Maroc et le Japon, cette rencontre virtuelle a été une occasion de se pencher sur le renforcement des relations de coopération entre le Maroc et le Japon dans le domaine des infrastructures, tout en se concentrant sur le volet “qualitatif”.

Co-présidant la rencontre au côté de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb, le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau Abdelkader Amara a mis en exergue le rôle stratégique des secteurs routier, ferroviaire, portuaire, aéroportuaire et hydraulique, énumérant les réalisations notoires du Royaume en matière d’infrastructures routières et ferroviaires, particulièrement la ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) et le réseau routier et autoroutier.

Abordant les infrastructures portuaires, Amara a mis en avant la quarantaine de ports dont dispose le Maroc et dont 13 sont ouverts à l’international, soulignant la création d’un nouveau port sur la façade atlantique: Dakhla Atlantique, qui sera parmi les plus grands ports de la zone de l’Afrique de l’Ouest.

A cet égard, le responsable gouvernemental n’a pas manqué de mettre en lumière la politique des grands chantiers adoptée par le Maroc depuis le début du siècle, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ayant permis au Royaume d’occuper une place importante à l’échelle continentale et internationale dans le domaine des infrastructures de qualité, soulignant le rôle indéniable du développement des infrastructures de base pour la promotion de l’activité économique.

Ainsi, cette conférence a été une occasion pour les deux parties d’échanger sur les opportunités de promouvoir la coopération entre le Maroc et le Japon, notamment en matière de développement des projets d’infrastructures de grande envergure et de qualité.

Des présentations sur le partenariat Public-Privé, les problématiques relatives à la gestion des ressources en eau et la mise en œuvre de la planification de l’espace urbain ont également été à l’ordre du jour.

( Avec MAP )