Injaz Al-Maghrib et Microsoft s’associent pour renforcer les compétences professionnelles des jeunes

Le partenariat se concentre sur la création et l’autonomisation d’une génération numérique hautement qualifiée.

Dubaï, Émirats arabes unis, 1er décembre 2021 : INJAZ Al-Arab, membre de Junior Achievement (JA) Worldwide, la plus grande organisation mondiale de formation commerciale à but non lucratif, a annoncé un partenariat avec Microsoft pour autonomiser plus de 200 000 jeunes nord-africains.

L’initiative a été annoncée lors d’un événement tenu aujourd’hui, qui a souligné l’importance des compétences numériques à travers une table ronde interactive sur « Le rôle de la technologie et des compétences numériques sur le marché du travail d’aujourd’hui et de demain ». Le panel a accueilli une délégation d’États membres d’Afrique du Nord, dont l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et l’Égypte, en plus des hauts dirigeants de Microsoft.

Avec plus de 230 millions d’emplois qui devraient nécessiter des compétences numériques en Afrique d’ici 2030, selon la Société Financière Internationale (IFC, Banque mondiale), le partenariat se concentrera sur la formation et l’autonomisation d’une génération à la pointe de la technologie, ainsi que sur l’équipement des dernières tendances technologiques pour améliorer leur employabilité et leurs compétences entrepreneuriales.

Commentant le partenariat, Akef Aqrabawi, Président Directeur Général d’INJAZ-Al Arab, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Microsoft sur cette initiative éducative, qui incarne nos valeurs fondamentales d’autonomisation des jeunes d’aujourd’hui. Depuis notre création, nous sommes fiers d’avoir touché plus de 4 millions de jeunes, et alors que la numérisation continue de transformer le monde dans lequel nous vivons, il est impératif que nos jeunes développent les compétences nécessaires pour créer un impact futur ».

De son coté, Ghada Khalifa, Directeur Régional de Microsoft Philanthropies a noté : « Une transformation numérique sans précédent associée à des situations mondiales sans précédent qui ont changé notre façon de travailler et de vivre. Chez Microsoft, nous nous engageons à aider les gens à chaque étape de la vie, qu’il s’agisse d’étudiants dans des écoles – de jeunes à l’université et en dehors – ou de professionnels de l’informatique d’aujourd’hui pour qu’ils réussissent davantage, à les perfectionner et avoir une meilleure qualité de vie. Microsoft s’engage à aider chaque personne et chaque organisation de la région à se préparer à la révolution numérique. Nous savons que le parcours est long, mais nous sommes persuadés que grâce à une combinaison de partenariats, de formations, d’expériences du monde réel et de formations en ligne, nous pouvons construire une économie basée sur la connaissance et qui inclus toutes les souches sociales et permet aux travailleurs actuels et futurs à réaliser la promesse de la technologie ».

La programmation sera répartie sur plusieurs niveaux d’enseignement, ciblant les étudiants du secondaire jusqu’aux étudiants de troisième cycle âgés de 12 à 24 ans, grâce à des partenariats stratégiques avec des établissements universitaires, ainsi que des travailleurs à faible revenu et des start-ups féminines au sein de la Région.

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de l’initiative mondiale de Microsoft qui vise à aider 25 millions de personnes dans le monde à acquérir les compétences numériques nécessaires. Microsoft et grâce à la collaboration avec INJAZ Al-Arab, touchera environ 200 000 jeunes en Afrique du Nord, améliorera leurs compétences et les aidera à mieux comprendre les compétences nécessaires pour les postes demandés. Les programmes de formation seront offerts dans un modèle hybride, soit en tant que matériel supplémentaire aux programmes d’INJAZ existants, soit en tant que programmes de formation autonomes.

À propos d’INJAZ Al-Arab

Présent dans 13 pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, INJAZ Al-Arab est la seule organisation à but non lucratif de la région qui exploite le mentorat de chefs d’entreprise pour aider à inspirer une culture d’entrepreneuriat et d’innovation commerciale chez les jeunes arabes. En partenariat avec des entreprises de premier plan du secteur privé, INJAZ Al-Arab permet aux jeunes arabes de faire avancer les économies du monde arabe grâce à une formation conçue pour les inspirer à développer leur ambition, leur esprit d’entreprise et leurs compétences professionnelles.

Nommée l’une des 100 meilleures ONG au monde par NGO Advisor pendant six années consécutives, INJAZ Al-Arab a influencé la vie de plus de 3,7 millions d’étudiants depuis sa création en 2004. INJAZ Al-Arab est membre de Junior Achievement, l’organisation de jeunes entrepreneurs la plus importante et à la croissance la plus rapide au monde, dédiée à l’éducation des étudiants sur la préparation au marché du travail, l’entrepreneuriat et la littératie financière par le biais de programmes innovants et pratiques.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique à l’ère d’un cloud intelligent et d’une périphérie intelligente. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens d’en faire plus. Pour plus d’informations, des actualités et des idées de Microsoft, veuillez visiter le centre d’actualités de Microsoft à l’adresse http://news.microsoft.com et/ou le Centre d’actualités Moyen-Orient et Afrique (microsoft.com).