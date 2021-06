INJAZ Al-Maghrib organise son premier forum virtuel de Carrière, pour renforcer les compétences d’employabilité des jeunes

INJAZ Al-Maghrib, Association reconnue d’utilité publique, fondée en 2007 à l’initiative du Groupe Al Mada et membre de la plus grande organisation mondiale de la formation à l’entrepreneuriat (Junior Achievement Worldwide), organise son premier forum virtuel de carrières, JAHEZ 2021, le 14 juin 2021, de 10h00 à 13h00.

Un événement d’envergure et unique dans son genre qui vise à accroitre l’employabilité des jeunes au Maroc et à les sensibiliser aux métiers émergents et tournés vers l’avenir du marché du travail.

JAHEZ 2021 sera organisé sous forme d’un panel constitué de partenaires référents, leaders dans leur domaine : LinkedIn, Nareva Holding, Groupe Managem, Groupe Attijariwafa bank, Inwi et Marjane Holding.

Le Forum débutera par un panel regroupant des spécialistes en ressources humaines et recrutement intervenant dans différents secteurs tels que le secteur bancaire, minier, de la grande distribution, des énergies renouvelables, de la télécom, etc…, avec l’objectif d’apporter des informations et des conseils aux jeunes sur les spécificités de ces secteurs, le type de profils recherchés, les compétences nécessaires pour intégrer ces entreprises ainsi que les opportunités d’évolution de carrière. Une séance sera, par la suite, consacrée à une représentante de LinkedIn pour initier les jeunes sur l’utilisation de ce site afin de créer un profil pertinent, comment profiter des formations offertes gratuitement et qui visent à renforcer leurs compétences d’employabilité et comment chercher et postuler à des offres d’emploi et se préparer aux entretiens d’embauche.

JAHEZ 2021 est incontestablement une occasion en or pour les jeunes en phase de prospection du marché de l’emploi et qui souhaitent être éclairés sur les métiers les plus recherchés actuellement ainsi que sur que les compétences requises pour décrocher des postes qualifiés et en adéquation avec leurs aspirations professionnelles.

« Aujourd’hui plus que jamais, notre mission dépasse le périmètre de la formation, puisqu’à à travers JAHEZ 2021, notre objectif est de créer des tremplins de carrière pour nos jeunes et de les pousser à être acteurs de leur avenir.» a déclaré Laila MAMOU, Présidente Directrice Générale de l’Association Injaz Al-Maghrib.