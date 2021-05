Innovation et entrepreneuriat : L’UM6P Ventures et le Green Energy Park scellent un partenariat

L’UM6P Ventures et le Green Energy Park ont organisé la cérémonie officielle de signature d’une convention de partenariat pour financer de nouvelles startups. Cérémonie présidée par Le président de L’Université Mohammed VI Polytechnique « UM6P » Monsieur Hicham EL HABTI, le Directeur Général de l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles « IRESEN » Monsieur Badr IKKEN, le Directeur Général d’UM6P Ventures Monsieur Yasser Biaz et le Directeur du Green Energy Park « GEP » Monsieur Zakaria NAIMI.

Dans le cadre de leur volonté de mettre en œuvre une collaboration mutuelle bénéfique dans les domaines de l’innovation, l’entrepreneuriat et le capital, contribuant au développement et à la diversification du tissu industriel marocain, UM6P Ventures (fond d’investissement de l’UM6P) et le Green Energy Park, signent un accord définissant un partenariat stratégique visant à co-investir dans les startups spécialisées dans les technologies vertes au Maroc.

Ce partenariat qui vise l’innovation en assurant un transfert vers le marché, a pour objectif d’accompagner ces startups à travers l’intégration des porteurs de projets dans un parcours de financement et d’accompagnement technique. Il est le résultat de l’engagement continu de développer l’innovation et l’entrepreneuriat dans le domaine de la R&D et des énergies renouvelables.

L’entente comprend trois domaines de collaboration : le financement, le mentorat et l’infrastructure. A ce titre, les parties s’engagent à la mise à disposition des différents laboratoires au profit des porteurs de projet, offrir un appui financier aux startups et accompagner les porteurs sur les différents aspects de concrétisation de leurs projets respectifs.

Les cinq premières startups bénéficiant de cet accompagnement sont :

POWERWALL LISOL : solution de stockage et de gestion d’énergie résidentielle ;

PRISE INTELLIGENTE CONNECTÉE : prise intelligente et connectée basée sur des algorithmes d’IoT ;

SYSTÈME MOBILE DE DESSALEMENT : station de dessalement et de traitement d’eau utilisant l’énergie solaire ;

UMOBRIQUE : usine mobile pour la production des briques et des éléments de construction ;

TRIPORTEUR ÉLECTRIQUE : Une solution de mobilité électrique 3 roues intégrant l’énergie solaire pour différentes applications.

Les startups matures du Green Energy Park ouvrent à l’UM6P Ventures d’autres horizons d’investissement scientifique de premier plan.

Le développement de ces startups via les programmes d’incubation, le mentorat et le financement, favorisera la création d’emplois et d’entreprises innovantes et ainsi, accélérera la croissance industrielle dans le secteur des énergies renouvelables.