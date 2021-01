Inondations à Casablanca : Plusieurs quartiers de la métropole sous l’eau

Après quelques heures de pluies, plusieurs quartiers de la métropole et capitale économique du Maroc étaient en train de flotter, hier soir. Des dizaines de véhicules ont été submergés et des dégâts matériels ont été provoqués par de fortes averses qui se sont abattues dans la nuit du mardi à mercredi sur Casablanca.

Rien de nouveau, juste un scénario habituel qui se produit chaque année. Après quelques heures de pluie, plusieurs zones de la métropole se sont transformées en une énorme piscine, révélant la réalité amère des infrastructures du grand Casablanca. Une forte perturbation de la circulation a d’ailleurs été enregistrée.

La mobilisation des équipes de Lydec

De son côté, Lydec s’est mise en situation d’alerte et a renforcé ses équipes ainsi que ses moyens d’intervention sur le terrain, dès réception du bulletin météorologique de la Direction Générale de la Météorologie annonçant des pluies atteignant 33,7 mm sur le territoire du Grand Casablanca pour la journée du 5 janvier, c’est ce qu’a fait savoir un communiqué, publié hier soir.

Toutefois, les pluies étaient de fortes intensités, la moyenne des précipitations a atteint 53mm. Plusieurs quartiers ont été affectés, notamment Lahraouiyine, Médiouna, Tit Mellil, Ahl Loghlam, DarBouazza, Bouskoura, Hay Sadri, Ain Chock et Hay Hassani.

Le délégataire casablancais a mis en place les moyens suivants : 358 agents dont des cadres et des opérateurs d’intervention spécialisés dans l’assainissement ; 233 unités (17 hydro-cureuses, 19 mini-cureuses, 58 pompes et motopompes, 132 fourgons et fourgonnettes, 7 véhicules 4×4…). Lydec a également renforcé la capacité de son Centre de Relation Clientèle (05 22 31 20 20) pour traiter un nombre d’appels supérieur à la normale.

Indignation des internautes

Sur la toile, les Casablancais ne décolèrent pas, pointant du doigt les élus locaux. Des images et des vidéos partagées sur les réseaux montrent l’ampleur des dégâts causés par les inondations. Plusieurs maisons, locaux commerciaux et quartiers ont également été inondés.

De son côté, le président de l’Association “Marocains Pluriels”, Ahmed Ghayat a écrit dans un post sur Facebook : « Voici la démonstration évidente de la faillite de nos élus du Conseil de la Ville. Que nous avons choisis soit en votant pour eux, soit en ne votant pas !!!! Alors ne me dites pas que vous n’irez pas voter en Juin prochain, ne serait ce que pour renvoyer ces incompétents chez eux ! ».

Sur la page Facebook « save Casablanca », les réactions des internautes ne se sont d’ailleurs pas faites attendre :

« Ce qui c’est passé aujoud’hui; des précipitations intenses en un temps relativement court risque de se repéter…c’est le nouveau climat suite au changement climatique… Il est temps de prendre des mesures dites d’adaptation…la gestion des eaux pluviales en milieu urbain doit être revue…l’approche de Lydec qui consiste à surdimensionner le réseau d’assainissement pluviale doit être remplacée par celui de la gestion écologique avec la mise en place des techniques alternatives… ».

« On a payé 90 milliards un gadget réalisé par des incompétents couverts par des véreux mafieux, sûres de leur impunité. Résultat une ville sous l’eau que les incompétents vont, à travers leurs portes-voix des médias incompétents véreux, nous expliquer par leurs mots savants et expressions vaseuses, la pluviométrie exceptionnelle et la ressemblance avec le vocluse ou le Jura ou même Venise. On en parlera pendant 3 ou 4 jours le temps de ça sèche, et la vie reprend son cours comme si de rien n’était. Pleure Ô mon beau pays ta crasse dirigeante ! »

« Casablanca vers où et jusqu’a quand ?! Où sont-ils les responsables de cette ville et du confort de ses habitants ?? Où sont les entreprises et institutions publiques et privées qui se sont vu confier les tâches de développement et de gestion de la ville? Qui les tiendra responsables de leur incompétence, de leur manque d’engagement et de leur non-dévouement à servir le pays et le citoyen ???!!! Bref, Casablanca_meurt_en_silence »